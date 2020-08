Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a quelque chose de gros à venir sur PUBG Mobile et cela va tomber le 24 août. Plutôt que dêtre simplement une autre mise à jour du jeu, PUBG Mobile va organiser une annonce.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Tencent a déclaré que lannonce serait sur Facebook et YouTube , donc si vous vous connectez à ces chaînes, vous pourrez saisir les détails au fur et à mesure quils sont révélés.

Nous ne manquerons pas dintégrer la vidéo dès sa mise en ligne.

Lannonce de New Era aura lieu le 24 août à 13h30 UTC. Voici le temps pour une gamme demplacements:

Londres - 14h30 BST

New York - 9h30 HAE

San Francisco - 6h30 PDT

Berlin - 15h30 CEST

Bombay - 19h00 IST

Tokyo - 22h30 JST

Sydney - 23h30 AEST

Cela sappelle une "nouvelle ère" avec beaucoup de spéculations que ce sera finalement la mise à jour de la carte classique dErangel - comme lindique la référence à "Era". Au cours des derniers mois, nous avons vu des mises à jour de certaines cartes, avec une grande actualisation de Miramar.

Erangel reste la carte la plus populaire du jeu et cest la carte que les gens veulent vraiment mettre à jour pour apporter plus de texture et de détails, mettre à jour les bâtiments et actualiser le gameplay.

La nouvelle version dErangel est jouable dans la version bêta de PUBG Mobile, de sorte quune partie du puzzle a du sens et a été longue à venir.

Mais la question est de savoir ce qui pourrait changer dautre dans PUBG Mobile? Il pourrait y avoir une refonte complète de linterface utilisateur et des zones de lobby en même temps, car cela est également montré en version bêta pour le moment.

Mais il y a aussi dautres éléments de PUBG Mobile qui ont changé. Ces dernières semaines, le mode 90Hz est arrivé sur certains appareils OnePlus et cest une exclusivité qui se terminera le 6 septembre, cest donc probablement loccasion den parler également.

Cela pourrait signifier que nous obtiendrons de meilleures cartes, des taux de rafraîchissement plus rapides et une prise en charge potentiellement plus large de certains des paramètres daffichage les plus élevés qui sont répertoriés dans le jeu depuis un certain temps mais qui nont toujours rien fait.

Écrit par Chris Hall.