(Pocket-lint) - Il ny a pas longtemps à attendre la sortie de Hitman 3 maintenant et IO Interactive nous aiguisé avec une nouvelle bande-annonce et des informations à ce sujet.

Le jeu devrait sortir en janvier 2021 et, en plus des nouvelles récentes selon lesquelles Hitman 3 aura un support VR au lancement, nous en apprenons également à mesure que la date de sortie se rapproche.

Cette nouvelle inclut une mise à jour indiquant que le jeu sera disponible exclusivement via Epic Games Store sur PC pendant 12 mois, les fans de Steam devront donc attendre. Mais il sera également disponible pour jouer sur PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox Series X , Xbox One et Google Stadia .

La nouvelle bande-annonce est probablement la partie la plus intéressante de lactualité.

Cette bande-annonce montre un autre emplacement du jeu se déroulant à Thornbridge Manor dans la campagne anglaise. Cette mission a hilarante une ambiance mystérieuse de meurtre à la Agatha Christie avec quelquun qui aurait déjà été assassiné au Manoir et lagent 47 envoyé (sous couverture) pour «enquêter».

Cela semble être lendroit idéal pour certaines manigances classiques de Hitman. Se faufiler dans un endroit confiné, planifier le coup parfait et jeter les soupçons sur quelquun dautre. On ne peut pas attendre.

En attendant, Hitman de 2016 devrait être gratuit sur Epic Games Store du 27 août au 3 septembre. Prenez une note et récupérez-la gratuitement pour vous guider jusquau lancement du nouveau jeu.

