5 conseils pour les débutants dans A Total War Saga: Troy

(Pocket-lint) - Il y a quelque chose dintemporel dans un bon jeu Total War. La fidélité graphique exacte et les niveaux de détail se sont peut-être améliorés au fil du temps, mais son mélange de stratégie de haut niveau et de gestion des combats est toujours resté fidèle au cœur de la série.

Le dernier jeu de la série tant vantée, Troy: A Total War Saga, ramène les joueurs à lépoque des mythes et des héros, leur permettant de prendre en charge les événements qui remplissent les pages de lIliade dHomère, que ce soit le rassemblement des Grecs dAgamemnon ou La défense désespérée dHector des murs de sa ville.

Nous en avons joué beaucoup cette semaine, nous avons donc rassemblé quelques éléments à surveiller lorsque vous vous lancez dans le dernier Creative Assembly.

Même si vous êtes un vétéran de Total War, il y a toujours de nouveaux systèmes et fonctionnalités à maîtriser lorsque la série sort un nouveau titre, donc notre première recommandation serait de ravaler votre fierté et de suivre les conseils du jeu quand il sagit. pour sélectionner la faction de votre première campagne.

Il y en a quelques-uns parmi lesquels choisir, mais Agamemnon a la position de départ et les conditions de victoire les plus simples (bien que cette dernière ne soit pas une promenade dans le parc). Commencez par prendre le contrôle de lui et votre première campagne devrait vous guider à travers certains des nouveaux ajouts sans vous laisser tomber dans les profondeurs.

Cela dit, une grande partie de la rejouabilité amusante offerte par Troy prendra la forme dassumer différents rôles - contrôlez Achille et ses Myrmidons pour une partie de ce raid, de lénergie de la terre brûlée, ou optez pour le noble Hector pour voir si vous pouvez repousser la plus grande alliance a jeté sur les murs dune ville depuis longtemps.

Il y a aussi des héros mineurs à opter, notamment Paris pleurnichard, dont lindiscrétion a donné le coup denvoi à tout le shebang. Chacun a ses propres conditions de victoire si vous visez une vraie victoire homérique. Celles-ci signifient des défis et des stratégies variés, ce qui en fait le meilleur moyen de secouer les parties à venir.

Quelque chose dans lequel nous nous retrouvons pris lorsque nous jouons, bien que ce soit peut-être simplement parce que nous aimons un peu Homer, est lattraction inexorable du matériel source.

Quand nous voyons quelquun comme Diomède faire un beau raid dans lune de nos colonies durement gagnées, nous ne pensons pas à mettre un terme à son déchaînement, nous nous souvenons quil était sur le terrain à lextérieur de Troie dans lIliade, alors nous d mieux vous assurer de le recruter. Cest fructueux à certains égards, mais peut aussi brouiller le jugement.

Le jeu nest pas une recréation de lhistoire au rythme, en gros - cest toujours Total War, alors assurez-vous de prendre la meilleure décision pour votre situation, pas celle que vous pensez avoir eu lieu dans votre mémoire floue du mythe.

Pourtant, Creative Assembly sait que son jeu se déroule à une époque de héros puissants et de personnages légendaires, donc une partie du plaisir de Troy est que vous pouvez contrôler ces légendes historiques. Que ce soit un pur combattant comme Achille, qui peut à lui seul inverser le cours dune bataille, ou quelquun avec un sens plus diplomatique comme Agamemnon et des prouesses motivantes, assurez-vous de lire les descriptions des forces de vos héros, pour les utiliser. du mieux que vous pouvez.

Au combat, cela signifie surveiller leurs niveaux de rage, un nouveau mécanisme qui se charge pendant quils se battent, pour libérer de puissantes capacités et, le moment venu, déclencher Aristeia, une sorte de mode bête qui en fait un tank imbattable pendant une minute. . Cest peut-être ce qui vous remporte une victoire.

Une autre facette de Troie se déroulant à lépoque des héros et des dieux est, eh bien, les dieux. Vous voudrez gérer votre relation avec les dieux avec soin, car devenir le centre de votre colère peut être un gros problème pour vous.

Cependant, cela peut également faire basculer les choses en votre faveur si un dieu vous brille, notamment lorsque la colère de Poséidon détruit périodiquement les murs de Troie avec un tremblement de terre furieux. Parlez des moments opportuns pour frapper, hein?

Écrit par Max Freeman-Mills.