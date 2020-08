Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fortnite est un peu dans un tourbillon pour le moment, entre son interdiction de lApp Store, son interdiction du Google Play Store et les poursuites pré-préparées dEpic sur les deux points.

Pourtant, cela ne peut pas empêcher la roue de tourner en ce qui concerne le jeu réel, et Epic vient dannoncer un nouveau pack important pour le jeu, en partenariat avec DC et Warner Bros.

The Last Laugh Bundle amènera le monde des super-méchants de DC dans le giron et apportera les bonus suivants aux joueurs qui lachètent numériquement ou physiquement à la sortie:

1000 V-Bucks

Trois tenues: The Joker, Poison Ivy, Midas Rex

Three Back Blings: Laugh Riot (réactif), Back Bloom, Midas Crest

Quatre pioches: Bad Joke, The Jokers Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

Choisissez une carte Contrail

Les nouveaux skins semblent très amusants, même si nous ne sommes pas sûrs que la plupart des fans auront jamais entendu parler de Midas Rex, et le bundle agit comme un rappel utile de la façon dont Epic parvient à faire parler en douceur Marvel et DC dans des partenariats avec son jeu absolument énorme.

Cest une paire dentreprises qui ne travaillent pas trop souvent ensemble, cest le moins quon puisse dire, donc avoir un partenaire mutuel indique une belle diplomatie du côté dEpic.

Quoi quil en soit, le pack Last Laugh sortira le 17 novembre au prix de 24,99 £ / 29,99 € pour PS4, Xbox One et Switch; Fait intéressant, le communiqué indique également que le bundle sera disponible pour PS5 et Xbox Series X, ce qui suscite une vague de spéculations selon lesquelles nous pouvons compter sur la sortie des deux consoles de nouvelle génération dici novembre.

Écrit par Max Freeman-Mills.