Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peu de gens lont vu venir, mais Fall Guys: Ultimate Knockout a été lune des sensations de jeu de 2020.

Disponible sur PC et PS4 , ce dernier faisant partie de la gamme de jeux gratuits PS Plus daoût, le hit indépendant est même devenu lun des jeux les plus diffusés de Twitch - battant facilement Fortnite et FIFA.

Mais quest-ce que Fall Guys, comment y jouez-vous et pourquoi est-il devenu un tel succès (à tel point que les serveurs en ligne sont souvent tombés en panne pendant ses premiers jours en raison dune surcharge)?

Nous y jouons régulièrement depuis le lancement pour vous donner les réponses, ainsi que des trucs et astuces pour vous aider à vous qualifier à chaque niveau.

Fall Guys est un jeu multijoueur en ligne de style battle royale amusant et convivial pour petits et grands. Il semble être vaguement basé sur des émissions de télévision comme Takeshis Castle et Total Wipeout, où lobjectif est de naviguer dans les obstacles ou de survivre assez longtemps dans des mini-jeux afin de se qualifier pour les niveaux ultérieurs.

Cela commence avec jusquà 60 joueurs en ligne au niveau un, avec un certain nombre de joueurs éliminés à chaque tour jusquà un niveau final avec seulement une poignée en compétition pour être le gagnant général.

Gagner des couronnes de récompenses, qui peuvent ensuite être échangées contre des objets de costume ou des émoticônes ultra rares, tandis que tous les autres concurrents gagnent également de la monnaie du jeu (Kudos) qui peut être échangée contre dautres costumes, etc. Plus vous avancez dans le jeu, plus Félicitations que vous recevez.

Des points dexpérience sont également attribués, qui vous donnent des objets et des skins supplémentaires à mesure que vous progressez.

Le jeu se déroule selon les saisons, de nouveaux objets et récompenses étant actualisés une fois. Vous avez également le choix entre différentes couleurs pour votre Fall Guy, vos costumes ou vos émoticônes toutes les 24 heures.

Un énorme avantage pour Fall Guys est quil convient à tous les groupes dâge. Il a la cote PEGI 3 et aucun moyen de communiquer à lintérieur du jeu en dehors de jolies animations démoticônes.

Les joueurs expérimentés peuvent tous communiquer via la fonction PS4 Party Chat (par exemple), mais si un enfant joue, ils auront un environnement sûr pour le faire, avec peu de comportement toxique dans le jeu.

Cest censé être amusant, plutôt que trop compétitif. Même si vous ne vous qualifiez pas, vous pouvez commencer une nouvelle manche presque instantanément.

Fall Guys est actuellement disponible sur PlayStation 4 et PC (via Steam). Il est question de publier des versions pour Nintendo Switch, Xbox One et même mobile, mais aucun plan confirmé pour le moment.

Les niveaux de Fall Guys sont divisés en quatre catégories: course, survie, équipe et finale.

Il y avait 24 niveaux lancés le premier jour, avec un autre ajouté avec le premier patch majeur des jeux en août. Voici ces niveaux et conseils sur la façon de se qualifier / gagner dans chacun.

Dizzy Heights

Il sagit dun niveau de course simple avec des plates-formes rotatives sur lesquelles sauter. Le meilleur conseil que nous puissions vous donner ici est de vous assurer de sauter juste avant le «pare-chocs» au bord de chaque disque, de sorte que lélan vous emmène au suivant.

Tableau de bord de porte

Un de nos niveaux préférés. Vous devez frapper à travers les portes, mais certaines dentre elles sont fausses et vous ne faites que rebondir. Le meilleur conseil ici, par conséquent, est déviter de courir aveuglément aux portes et de rester quelques temps en arrière afin de laisser dautres imbéciles malheureux trouver le bon chemin à prendre. Aussi, ne sautez pas par les portes, plongez à la place. De cette façon, vous ne serez pas frappé par les autres joueurs qui sautent et serez plus susceptible dêtre projeté vers lavant que vers larrière.

Chute de fruits

Comme beaucoup de jeux de course, cest assez simple. Évitez simplement les fruits géants qui tombent en cascade dans la montagne. Notre conseil est de rester assez central et de sauter par-dessus le journal roulant lorsque cela est nécessaire - cela semble avoir fonctionné le plus souvent pour nous.

Crash de porte

Gate Crash est différent du tableau de bord de porte car les portes montent et descendent, le timing est donc essentiel. Encore une fois, cest une course jusquà la fin, mais vous devez vous assurer de ne pas rester longtemps coincé derrière les portes. Il convient également de noter que certaines portes se déplacent plus lentement que les autres, alors éloignez-vous de celles-ci. Et noubliez pas de sauter à la fin de la glissade de slime pour passer la dernière porte - il y a un trou dans lequel vous tombez sinon.

Hit-parade

Hit Parade est un autre jeu de course simple avec quelques obstacles qui semblent tromper les joueurs à moins quils ne sachent ce quils font. Premièrement, il y a des tourniquets qui sont faciles si vous suivez tout le monde ... nous vous suggérons de vous diriger vers le jeu de tourniquets de gauche et de les pousser vers la droite pour quils tournent dans le sens inverse des aiguilles dune montre. De plus, lorsque vous arrivez aux boules de démolition, restez simplement au centre du chemin et chronométrez soigneusement vos courses. Enfin, restez à lextrême gauche ou à droite lorsque vous montez la colline visqueuse, car les obstacles ne peuvent pas vous y amener.

Voir Saw

Un autre de nos favoris absolutels et un niveau dans lequel nous sommes arrivés plus dune fois. Cela aide si vous êtes dans le pack avant, car les scies à bascule seront principalement statiques lorsque vous y arrivez, mais noubliez pas dessayer de rester au centre de chaque scie (près de la ligne blanche) si possible, et toujours courir et sauter sur les plates-formes statiques lorsque la scie à bascule est à son plus haut - vous pouvez manquer et tomber autrement. Si vous vous trouvez plus en arrière, plongez au lieu de sauter entre les scies. De cette façon, vous êtes moins susceptible de tomber et de rouler.

Escalade de Slime

À notre avis, cest le plus dur des jeux de course. Un lac de vase monte rapidement, vous devez donc surmonter les obstacles et le dépasser en même temps. Ce qui est le plus irritant, cest que dautres joueurs peuvent se mettre en travers. Certaines tactiques consistent à utiliser les pare-chocs au début comme plates-formes et le bouton «saisir» pour vous élever sur la deuxième section de montée pour accélérer les choses.

Le Whirlygig

Cest particulièrement délicat pour les nouveaux joueurs. En plus des barres rotatives sur lesquelles vous devez sauter, il y a une montée au mur obligatoire à mi-chemin du niveau. Il est possible de sauter sur lun des quelques blocs jaunes, puis de nouveau sur la plate-forme surélevée, mais nous suggérons dutiliser le mécanisme de "saisie" pour monter tout droit car cest moins fastidieux et plus rapide.

Pointe des pieds

Tip Toe est tout simplement une douleur dans la partie postérieure. Il ny a quun seul vrai chemin à travers les tuiles devant vous, mais vous ne savez pas au départ ce que cest. Le reste des tuiles disparaît sous les pieds lorsque vous marchez dessus. Fondamentalement, laissez les autres faire ces erreurs, mais essayez de rester aussi proche que possible du peloton de tête afin de pouvoir continuer sur la bonne voie. Aussi, essayez de ne pas vous tenir sur le bord des carreaux corrects, car dautres vous pousseront. Et noubliez pas de sauter de la dernière tuile à la ligne darrivée - il y a un écart.

Block Party

Cest un jeu simple où des blocs viendront vers vous sur la ligne dhorizon et vous devez les éviter, sinon ils vous feront tomber de la plate-forme et vous élimineront. Nous avons tendance à trouver quil est préférable de rester dabord central, de bouger si nécessaire, puis de retourner en position centrale car vous pouvez aller aussi facilement à gauche et à droite que nécessaire. Attention cependant, certaines formations de blocs ne peuvent être évitées quen sautant ou en plongeant en dessous.

Club de saut

Cest incroyablement simple. Vous commencez sur un grand disque et deux barres tournent autour de lui, renversant quiconque se fait prendre par eux. Beaucoup courent comme des huards à ce niveau, avec un effet hilarant. Cependant, le meilleur conseil est de rester exactement là où vous êtes et de sauter par-dessus la barre la plus rapide en cas de besoin. Bien plus souvent quautrement, vous serez admissible.

Jump Showdown (nouveau)

Nous navons pas encore vu ce jeu en circulation, mais il est presque identique au Jump Club. La différence est que vous ne pourrez pas rester là où vous vous trouvez car, outre les barres rotatives, des segments de la plate-forme disparaissent parfois.

Match parfait

Cest un simple jeu de mémoire. On vous montrera quel fruit chaque tuile représente et puis un clignotera sur les écrans autour de vous. Assurez-vous simplement de vous tenir sur la bonne tuile lorsque le temps sécoule. Plus de fruits sont ajoutés à chaque tour, mais nous trouvons que rester debout en un seul arrêt et inspecter dabord est bien mieux que de se précipiter comme un maniaque.

Sortir

Comme Block Party, le but ici est déviter dêtre poussé du bord par des obstacles, mais cette fois la plate-forme entière tourne, avec différents segments se déplaçant dans des directions différentes. Notre meilleure astuce est de continuer à vous déplacer entre les deux segments sur les bords les plus éloignés - à gauche ou à droite.

Étiquette de queue

Il y a quelques conseils pour cela et cest lun de nos mini-jeux les moins préférés pour être honnête. Certains joueurs commencent avec une queue, dautres non. Le but du jeu est de vous assurer davoir une queue avant la fin du temps imparti.

Brouillage aux œufs

Nous ne sommes pas vraiment fans des jeux déquipe, car la qualification est entre les mains des autres, pas seulement de nous-mêmes. Cependant, Egg Scramble est lun de ces jeux où vous pouvez avoir plus deffet sur le résultat. Après le tirage initial pour attraper un œuf et le stocker dans votre maison respective, certains coéquipiers - sinon tous - se dirigeront probablement vers des «nids» rivaux pour voler des œufs. Nous trouvons donc quil vaut la peine de traîner dans notre propre, attraper les voleurs dœufs potentiels dautres équipes.

Bal dautomne

De tous les jeux déquipe, cest notre préféré. Cest essentiellement Rocket League sans les voitures. Deux balles apparaîtront sur le terrain et vous devrez les guider dans le filet de votre équipe rivale. Il y a quelques bons conseils ici. Si quelquun de votre équipe ne la pas déjà fait, envisagez dêtre le gardien de but et de vous tenir juste à lextérieur de votre filet, prêt à écarter les balles quand ils se rapprochent (en sautant juste au moment où ils sapprochent de vous). Sinon, restez dans le cercle central, mais juste dans votre propre demi-touche pour que les balles apparaissant au-dessus de votre tête tirent vers lextrémité rivale lorsquelles frappent votre caboche.

Accapareurs

Hoarders est un croisement entre Egg Scramble et Fall Ball, mais cette fois, vous devez vous assurer quil y a plus de balles dans votre zone lorsque le temps sécoule (ou, du moins, vous nen avez pas le moins). Pour autant que nous puissions en juger, cest un jeu gratuit et nous avons eu du mal à trouver des tactiques qui le rendent plus qualéatoire.

Hoopsie Daisy

Situé dans la même arène que Jinx (ci-dessous) et les jeux de balises, des cerceaux apparaîtront que vous devez plonger ou sauter. Léquipe qui saute le plus progresse. Notre tactique dans celui-ci est de rester à peu près dans la même petite zone, car les cerceaux réapparaissent régulièrement. Si vous vous précipitez à la recherche de cerceaux, il est probable que quelquun y arrive en premier.

Jinx

Jinx nest pas génial, pour être honnête. Cest un autre jeu de tag mais cette fois vous devenez "infecté" dès quun autre joueur dune équipe rivale vous touche. Si vous avez le lurgy, vous devez essayer de toucher autant de rivaux que possible. Léquipe qui a un membre "non lié" lemporte. Cest généralement le chaos et le hasard, nous trouvons.

Rock n Roll

Rock N Roll est un autre jeu déquipe amusant. Trois équipes doivent pousser leurs propres balles respectives sur un parcours, puis dans un trou à la fin. Léquipe qui le fait en dernier est éliminée. Deux conseils: essayez de pousser votre balle à lextrême gauche ou à lextrême droite au début, en vous déplaçant plus au centre après les premiers obstacles; et, quoi que vous fassiez, ne quittez pas votre équipe et ne vous dirigez pas vers le bas pour essayer darrêter le ballon des autres équipes. Plus de pousseurs signifient que la balle tourne plus rapidement, alors que nous navons jamais vu un bloqueur arrêter avec succès la balle dun adversaire.

Étiquette de queue déquipe

Cest exactement comme Tail Tag en solo (ci-dessus), mais cette fois léquipe avec le moins de queues "attrapée" à la fin est éliminée. Cest également un free-for-all aléatoire.

Montagne dautomne

Fall Mountain est une course amusante, avec des obstacles similaires à ceux des autres manches, mais cette fois, lobjectif est de «saisir» la couronne à la fin pour être le vainqueur du classement général. Notre plus gros conseil ici est que si vous y arrivez en premier, noubliez pas dutiliser le bouton de saisie lorsque vous sautez pour toucher la couronne. Le toucher ne fonctionne pas.

Hex-A-Gone

Nous sommes très fiers davoir gagné plusieurs fois à Fall Guys et tout est dû à Hex-A-Gone. Lorsque vous touchez chaque tuile hexagonale, elle disparaît, laissant vous-même ou vos rivaux tomber dans la couche ci-dessous. Finalement, les couches sépuisent et tout ce qui atteint le slime en bas est éliminé. Notre astuce ici est de vous assurer que vous exécutez autour de chaque couche quelques hexagones à lintérieur du périmètre. vous préparez à sauter vers le cluster le plus proche lorsque vous vous approchez des lacunes. Ne courez pas à lextérieur car vous pouvez parfois tomber deux ou trois derniers à la fois. Et, si vous le pouvez, sautez de lhexagone sur lequel vous commencez à un autre à proximité car cela prend quelques précieuses secondes.

Royal Fumble

Le dernier match final est Royal Fumble - encore une autre prise de queue. Fondamentalement, lun des finalistes commence par la queue et les autres doivent la chasser et la saisir. Celui avec la queue à la fin du délai est le vainqueur. Il ny a nulle part où se cacher, donc il ny a pas beaucoup de stratégie, pour être honnête. Juste de la chance.

Écrit par Rik Henderson.