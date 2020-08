Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ces dernières années, à peu près tous les lancements dappareils OnePlus ont inclus une référence à PUBG Mobile . Il est compréhensible que PUBG Mobile soit énorme sur certains des principaux marchés de OnePlus - comme lInde - en plus dêtre un jeu qui définit le genre.

OnePlus a annoncé pour la première fois quil travaillait avec PUBG Mobile pour améliorer lexpérience de jeu en octobre 2019. Il nétait pas clair à lépoque ce que cette coopération allait entraîner, mais vu que OnePlus venait dannoncer un téléphone avec un écran 90Hz, nous pensions que ce serait ce que ce serait.

Cest maintenant confirmé et du 6 août au 6 septembre, OnePlus propose une exclusivité sur PUBG Mobile au taux de rafraîchissement plus rapide. Après cette date, tout le monde pourra participer à laction.

Lobjectif de laugmentation du taux de rafraîchissement est de rendre lexpérience de jeu plus fluide. Cela devrait signifier que, graphiquement, lorsque vous vous déplacez sur la carte, il y a moins dirrégularités et moins de décalage. PUBG dit que cela améliorera lexpérience de visée dans les zones denses comme les villes, tandis que lexpérience à grande vitesse en courant ou dans un véhicule sera plus claire.

Que vous remarquiez la différence ou non, ce sera une autre affaire - certaines personnes ne jurent que par des taux de rafraîchissement plus rapides et certaines personnes ne voient aucune différence.

Ceux qui utilisent OnePlus 7T , OnePlus 7 / T Pro, OnePlus 8 et 8 Pro auront accès au jeu à 90 Hz, bien que cela exclue la Chine, le Japon et la Corée. Pour ceux qui ont des téléphones compatibles, vous devrez aller sélectionner loption 90Hz dans le menu.

"PUBG Mobile étant lun des jeux mobiles les plus populaires au monde au cours des deux dernières années consécutives, nous aimerions poursuivre les performances de jeu à un niveau supérieur. La technologie mobile de pointe de OnePlus offre une expérience plus rapide et plus fluide aux utilisateurs du monde entier. Nous sommes heureux de commencer lexclusivité 90 FPS avec OnePlus », a déclaré un porte-parole de PUBG Mobile.

Écrit par Chris Hall.