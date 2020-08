Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fans du nouveau jeu multijoueur pour PS4 et PC, Fall Guys: Ultimate Knockout, seront ravis dapprendre quun nouveau niveau sera ajouté au jeu aujourdhui, dans le cadre dune mise à jour téléchargeable.

Jump Showdown est similaire au Jump Club en ce sens que vous devez sauter par-dessus des faisceaux rotatifs, mais cette fois, des sections de la plate-forme en dessous disparaissent également à mesure que le jeu progresse.

Nous sommes sur le point de faire passer un nouveau niveau en rotation !!!



Jump Showdown - Un favori des fans de la version bêta!



Nous lajouterons dans notre première mise à jour DEMAIN!



Notes de patch dans le fil



Dautres nouveaux niveaux seront bientôt disponibles - ainsi que de nouvelles fonctionnalités et costumes pic.twitter.com/zQ4hOI70MP - Fall Guys (@FallGuysGame) 11 août 2020

Il sera ajouté avec une série de correctifs de jeu, y compris des correctifs de crash, la détection de collision et une prise en charge étendue du contrôleur de jeu pour la version PC.

Fall Guys a été un énorme succès depuis son lancement sur PC et PS4 il y a quelques semaines. Plus de deux millions dexemplaires se sont vendus jusquà présent sur PC, tandis que les propriétaires de PlayStation 4 ont obtenu le jeu gratuitement avec la gamme PS Plus de ce mois-ci.

Ses deux premiers jours ont été marqués par des temps darrêt du serveur car le studio indépendant ne pouvait pas répondre à la demande sans précédent.

Le jeu est essentiellement une bataille royale amusante pour tous les âges. Basé vaguement sur des émissions de télévision comme Takeshis Castle et Total Wipeout, il met jusquà 60 joueurs en ligne les uns contre les autres dans une série de mini-jeux amusants, certains étant éliminés à chaque tour.

Un seul peut gagner la couronne dans le jeu final, qui peut être utilisé pour des émoticônes et des costumes exclusifs trouvés dans la boutique du jeu. Tous les joueurs gagnent également de largent en jeu (Kudos) en fonction du tour auquel ils se sont rendus, qui peut également être utilisé pour acheter des objets de costume.

Cest un jeu hilarant et idiot pour tous les âges et nous ladorons ici sur Pocket-lint.

Nous sommes donc très heureux dapprendre que de nouveaux niveaux arrivent pour le garder frais. On se revoit sur le parcours.

