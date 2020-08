Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a renommé Twitch Prime , probablement afin de se concentrer sur la partie Prime de la marque.

Depuis son lancement, Twitch Prime a servi doption dabonnement premium pour les utilisateurs de Twitch. Le service est livré avec les abonnements Amazon Prime et Prime Video et offre essentiellement aux utilisateurs de Twitch des avantages supplémentaires tels que la visualisation sans publicité sur les chaînes Twitch, des émoticônes exclusives, des options de chat, un badge de chat, des jeux gratuits et du contenu en jeu. Désormais, dans le cadre du changement de marque dAmazon, Twitch Prime devient officiellement Prime Gaming.

Gardez à lesprit quAmazon Prime coûte 12,99 USD par mois aux États-Unis et comprend de nombreux avantages, notamment la livraison gratuite.

Bien que le nom de Twitch Prime change, Amazon a indiqué que son nouveau service Prime Gaming offrirait les mêmes avantages:

"Nouveau nom. Mêmes avantages. Prime Gaming continue dinclure un abonnement gratuit à la chaîne Twitch, des tonnes de butin gratuit dans vos jeux préférés, plus de 5 jeux PC gratuits chaque mois, et plus encore avec votre abonnement Amazon Prime."

Nous soupçonnons quAmazon veut simplement nettoyer son portefeuille, mettre laccent sur Prime et renforcer son engagement envers les jeux. Gardez à lesprit quAmazon possède sa propre unité de développement de jeux appelée Amazon Games. Son premier jeu majeur, Crucible, est sorti en mai. Et il a un prochain MMO en monde ouvert New World qui sortira au printemps. Cest aussi faire une version de Pac-Man que vous pouvez jouer avec Twitch. Il devait initialement être lancé en juin, mais na toujours pas été publié.

Écrit par Maggie Tillman.