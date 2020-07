Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games a entretenu une relation fructueuse avec Marvel au cours de lannée dernière et plus encore, depuis que Thanos a fait sensation avec un grand lien avec Fortnite en lhonneur de Avengers: Fin de partie.

Sans surprise, alors, avant le lancement du premier grand jeu AAA Avengers depuis que lunivers cinématographique Marvel a vraiment pris son envol, Marvels Avengers, Fortnite obtient une fois de plus des goodies sur le thème de Marvel.

Le jeu daction de super-héros de Crystal Dynamics est sur le point dorganiser une série dévénements bêta ouverts, à la fois pour ceux qui ont précommandé le titre et pour tous ceux qui sont intéressés. Ils pourront jouer en tant que Iron Man, Hulk, Mme Marvel et Black Widow pendant un temps limité.

La version bêta permettra aux joueurs déchantillonner un niveau de campagne, de jouer à quelques missions différentes de la zone de guerre, qui sont de forme plus libre, et donnera également la possibilité de pratiquer le système de combat en utilisant quelques «salles de défi HARM». Cest là que Fortnite entre en jeu - terminez les trois principaux défis de ce mode et vous vous qualifierez pour gagner quelques nouvelles pioches pour le jeu - Hulk Smashers dans deux styles.

Les Smashers seront également disponibles à lachat comme dhabitude plus tard pour ceux qui ratent leur chance. Les bêtas ouvertes fonctionnent pendant plusieurs périodes différentes et seront disponibles au téléchargement sur Xbox Live et le PlayStation Store:

7-9 août: Bêta de précommande PlayStation 4 (joueurs en précommande Marvel Avengers PlayStation 4 uniquement)

14-16 août: bêta ouverte de PlayStation 4

14-16 août: bêta de précommande Xbox One (joueurs en précommande Marvel Avengers Xbox One uniquement)

21-23 août: Bêta ouverte sur PlayStation 4 et Xbox One

Dans dautres nouvelles pour ceux qui attendent avec impatience les Avengers de Marvel, ses développeurs ont également publié une nouvelle bande-annonce présentant un pack de DLC prévu après la sortie qui ajoutera le bowslinger Hawkeye au jeu.

On ne sait pas quand le pack sortira ou combien cela coûtera, mais il est clair que Crystal Dynamics prévoit de soutenir Marvels Avengers pendant un certain temps après son lancement le 4 septembre.

Écrit par Max Freeman-Mills.