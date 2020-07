Herman Miller et Logitech lancent la chaise de jeu Embody à 1495 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Herman Miller, une entreprise connue pour ses chaises haut de gamme, dont la chaise longue Eames, sest associée à Logitech pour créer une nouvelle chaise de jeu Embody.

En février, Herman Miller et la marque de jeux de Logitech, Logitech G, ont annoncé quils allaient créer une nouvelle gamme de meubles ergonomiques pour les joueurs. Les deux sociétés ont suggéré que les chaises de jeu actuelles se concentrent sur lesthétique plutôt que sur «une conception ergonomique éprouvée par la recherche». Ils ont même dit que la plupart des produits "causent plus de mal que de bien". Pour éviter ces pièges eux-mêmes, ils ont discuté avec des équipes desports comme Complexity Gaming et TSM.

Maintenant, ils annoncent les premiers fruits de leur travail.

Pour être clair, il existe une chaise Embody préexistante, qui coûte également 1495 $. Le nouveau modèle est disponible en noir avec des détails bleus et un coussin de dossier infusé de cuivre qui vous garde au frais pendant que vous jouez. Il a également quelque chose que la société appelle "Dynamic Pixel Circulation", qui peut répartir le poids pendant que vous jouez.

Herman Miller et Logitech G prévoient de lancer également des bureaux de jeu, tels que le Motia Gaming Desk pour 1295 $, et même un bras de moniteur vous coûtera 295 $. Vous pouvez acheter ces produits aux États-Unis sur le site Web de Herman Miller ou sur le site Web de Logitech à partir du 22 juillet.

