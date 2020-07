Quest-ce que GOG Galaxy 2.0? Le lanceur de jeux PC multi-plateforme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lun des drames dêtre un joueur sur PC est davoir tant de bibliothèques différentes à suivre et tant de lanceurs différents à installer.

Bien sûr, les jeux EA sont peut-être sur Steam maintenant , mais vous avez probablement encore des jeux sur Origin, Uplay, Steam et plus encore. Ainsi que des amis dispersés sur toutes ces plates-formes. Il est difficile de savoir où et où.

Et sil y avait une plateforme pour tous les unir? Cest ce que promet le GOG Galaxy 2.0.

Meilleurs jeux PC à acheter: des jeux fantastiques à ajouter à votre collection

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer

GOG Galaxy 2.0 est un merveilleux concept de lanceur de jeux PC qui rassemble tous vos jeux préférés en un seul endroit.

Il sagit essentiellement dune bibliothèque unique pour tous vos jeux de Steam, Origin, UPlay et Epic Store, ainsi que pour les jeux de GOG.com (naturellement). Diverses intégrations dans GOG Galaxy 2.0 signifient quil fonctionne actuellement avec 20 plates-formes de jeu.

Depuis GOG Galaxy 2.0, vous pouvez installer et lancer nimporte quel jeu, sans avoir à ouvrir des lanceurs séparés. Vous pouvez également garder une trace de vos réalisations, avoir tous vos amis au même endroit et plus encore.

En théorie, il est plus facile de tout suivre au même endroit en utilisant GOG Galaxy 2.0. Pour nous, cest juste un excellent moyen de se souvenir des jeux que nous possédons et que nous voulons jouer. Trop de lanceurs signifient quils se perdent parfois dans léther autrement.

GOG Galaxy 2.0 est téléchargeable gratuitement et est actuellement en version bêta ouverte, donc toujours un travail en cours, mais indique un avenir merveilleux pour les joueurs sur PC.

La première étape consiste à télécharger GOG Galaxy 2.0 à partir dici . La seconde consiste à créer un compte GOG gratuit , si vous nen avez pas déjà un.

Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez alors voir votre bibliothèque de jeux et pourrez également ajouter dautres comptes.

Une fois que vous êtes connecté, en haut du lanceur, vous verrez une icône plus. Cliquez dessus et sélectionnez «connecter les plates-formes». Ensuite, vous pouvez vous connecter à chacune des autres plates-formes auxquelles vous avez accès.

Vous devrez vous connecter individuellement à chacun pour les ajouter. Alors cliquez pour connecter Steam, UPlay, Origin et autres ici.

Lorsque vous avez fait cela, vous verrez alors des options pour parcourir plus de jeux sur le côté droit. Vous pouvez filtrer par plateforme, par exemple voir tous vos jeux Steam ou voir toute votre collection en un seul endroit.

Vous pouvez ensuite installer des jeux ici aussi, cliquer pour installer lancera le processus dinstallation habituel, mais vous pouvez le démarrer à partir du lanceur GOG Galaxy 2.0.

Cliquez sur chaque jeu et vous verrez tous les détails habituels - des informations sur le jeu, vos réalisations, le temps passé à jouer au jeu et plus encore.

Vous pensez peut-être que si vous avez installé GOG Galaxy 2.0, vous navez pas besoin des lanceurs des autres plates-formes installés. Malheureusement, ce nest pas le cas car vous en avez toujours besoin pour utiliser les sauvegardes dans le cloud, les mises à jour de jeu, etc.

Cependant, cela signifie que vous navez pas besoin de lancer chaque plate-forme individuellement lorsque vous allez jouer à un jeu. Faites tout cela à partir dun seul endroit - GOG Galaxy 2.0.

Bien sûr, une fois que vous avez commencé à ajouter tous vos jeux à GOG Galaxy 2.0, cela peut devenir un peu compliqué. Mais il y a des solutions à cela.

Lorsque vous êtes dans la section "jeux détenus" de votre bibliothèque, vous trouverez un système de filtrage en haut. Cliquez dessus et vous pouvez filtrer vos jeux pour nafficher que certains.

Vous pouvez filtrer rapidement et facilement par genre ici. Donc, en cliquant juste pour afficher les jeux indépendants, les jeux indépendants ou les jeux de tir. Vous pouvez également filtrer les jeux par plate-forme, système dexploitation ou état (installé ou non installé).

Vous pouvez évidemment utiliser la fonction de recherche du lanceur pour trouver des jeux spécifiques. Mais vous pouvez également accéder à des jeux spécifiques et ajouter vos propres balises personnalisées à chaque jeu. Vous pouvez ensuite utiliser ces balises pour filtrer à votre guise. Cela signifie que vous pouvez ajouter des balises pour vos jeux préférés ou comme rappels de ceux auxquels vous voulez jouer.

GOG Galaxy 2.0 prend en charge diverses plates-formes, mais toutes ne sont pas officielles. La société bénéficie dun support officiel pour lintégration Xbox Live depuis un certain temps. Désormais, Epic Games Store est également officiellement pris en charge .

Annonce



GOG GALAXY 2.0 est maintenant amélioré avec l intégration officielle @EpicGames !



Bienvenue à bord pic.twitter.com/l8cRFnvKLu - GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) 20 juillet 2020

Cest une excellente nouvelle si vous avez une bibliothèque de jeux grandissante avec Epic, dautant plus que la société distribue régulièrement des jeux gratuits .