Crysis Remastered arrive dabord sur Nintendo Switch

Crysis Remastered est fermement en marche.

Le jeu a été annoncé sur Twitter en avril et devait être publié sur PS4, PC, Xbox One et Switch avec des graphismes révisés et le célèbre Nanosuit réapparaissant à lère du jeu moderne.

Cependant, les choses ont pris un tournant lorsque des images du remaster ont été divulguées sur YouTube et ont rencontré une vague de commentaires négatifs de la part des fans.

Crytek a apparemment pris ces commentaires à bord et a annoncé quil retardait Crysis Remastered afin de peaufiner le jeu. Lentreprise a déclaré que:

"Ce temps supplémentaire jusquà la sortie nous permettra de faire passer Crysis Remastered au niveau de rupture sur PC et console que vous attendez des jeux Crysis ..."

Malgré ce retard, il semble que Crytek poursuive la sortie de la Nintendo Switch:

Crysis Fans,



Vous avez peut-être vu notre dernière mise à jour sur la version de Crysis Remastered, et nous avons de bonnes nouvelles pour vous:



Nous pouvons confirmer que Crysis sera toujours sur Nintendo Switch le 23 juillet!



Surveillez cet espace pour dautres mises à jour. https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/W6W3DDypgv - Crysis (@Crysis) 10 juillet 2020

Nous supposons que cest parce quil était déjà aussi bon quil pourrait lêtre sur Switch mais Crytek devrait être en mesure de tirer le meilleur parti des versions console et PC.

Les choses ont parcouru un long chemin depuis la sortie de la version originale de Crysis, gourmande en matériel, en 2007. Jespère que le remaster peut être à la hauteur des normes élevées établies par loriginal.