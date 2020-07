Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

PUBG Mobile a sorti une mise à jour qui apporte une nouvelle carte, exclusive à la version mobile du jeu.

Nous avons parlé de la carte Livik à quelques reprises auparavant, après avoir joué avec la carte en version bêta alors quelle était encore en développement, mais elle a finalement atterri dans la version 19 du jeu, ce qui signifie quil y a quelque chose de nouveau à jouer.

Livik est une sorte de carte nordique, avec des montagnes enneigées dans un coin, une île, des zones côtières et des marais, ainsi que de nombreux rochers parsemés partout. Il y a un excellent 4x4 pour contourner ce terrain.

Ce nest pas une carte énorme et cela nous rappelle surtout Erangel, donc nous pensons que ça va être populaire.

Tencent Games a également abordé la tricherie dans le jeu, qui, nous lespérons, sera également populaire. Léquipe derrière PUBG Mobile a déclaré quelle avait décidé dinterdire 10000 joueurs qui avaient utilisé un tricheur à un coup dans le jeu.

Cela a entraîné une interdiction de 10 ans, bien que, comme nous le savons tous, ces personnes apparaîtront probablement dans le jeu avec un profil différent - mais jespère quelles apprendront une leçon.

"Léquipe officielle de PUBG Mobile est dédiée à vous apporter un environnement de jeu équitable en punissant les joueurs qui perturbent cet environnement. Grâce aux commentaires des joueurs, nous avons récemment découvert un nouveau tricheur qui tue un joueur puis inverse momentanément son écran. Léquipe officielle est immédiatement entrée en action et a suivi les joueurs qui ont utilisé cette triche. Plus de 10 000 joueurs se sont vu imposer une interdiction de 10 ans par léquipe des opérations pour avoir nui à lenvironnement de jeu. Notre équipe ne fera pas preuve de retenue envers ceux qui sapent lenvironnement de jeu équitable et utilisent des tricheurs de ce type ", a déclaré Tencent Games dans un communiqué.

"Léquipe des opérations mobiles de PUBG continuera à travailler dur pour offrir la meilleure expérience de jeu à tous les joueurs qui respectent les règles. Nous demandons à tous les joueurs leur soutien dans notre application continue. Veuillez respecter les règles du jeu et jouer de manière équitable."

La tricherie est un gros problème pour les jeux de bataille royale comme PUBG Mobile et vous navez quà regarder les commentaires sur la page Twitter officielle de PUBG pour voir beaucoup de gens en colère rapportant de la triche. Bien que les tricheurs à un coup ne soient pas les seuls tricheurs que vous trouverez dans le jeu, nous espérons que cela aidera à améliorer lexpérience de la communauté de jeu au sens large.