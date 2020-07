Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le superbe RPG daction, Horizon Zero Dawn , ne sera plus une exclusivité PlayStation lorsquil arrivera sur PC le 7 août.

Il sera disponible sur Steam et sur Epic Games Store. Le jeu 2017 sera également accompagné dimportantes améliorations visuelles à son arrivée sur PC - presque en ligne avec la suite, Horizon Forbidden West, qui arrivera sur PS5 en 2021.

Guerilla Games a tweeté plusieurs nouvelles captures décran montrant le jeu en vue ultra large - ce qui nest pas possible sur la version PS4.

Plus tôt en juillet, le développeur a partagé certaines des améliorations apportées à Zero Dawn sur Windows, notamment la possibilité de jouer avec des fréquences dimages déverrouillées, un feuillage dynamique et une vaste gamme doptions dimage personnalisables. Cela devrait vraiment faire pour "lédition complète" quil est en train de taguer.

Cela vient également après que Guerilla a également révélé quil prévoyait une trilogie complète de jeux Horizon.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu se concentre sur Aloy, un paria tribal survivant dans un monde partagé avec des dinosaures et des animaux robotiques. Cest un énorme jeu en monde ouvert avec certaines des meilleures pièces remarquables que nous avons vues et une sensation vraiment originale - quelque chose de rare dans le jeu de nos jours.

En fait, sil nétait pas sorti à lorigine la même année que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il aurait probablement remporté tous les meilleurs prix du jeu.

Désormais, les propriétaires de PC peuvent au moins découvrir pourquoi.