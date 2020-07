Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Worms est un peu un soldat dune franchise - il pourrait ne pas attirer lattention dune exclusivité sur console AAA, mais cest une série qui dure depuis des années absolues pour les ânes à ce stade.

Il nest donc pas surprenant quune autre entrée soit en cours, fraîchement annoncée par léquipe 17 et se dirigeant vers PS4, PS5 et PC plus tard cette année: Worms Rumble.

Le jeu nest pas seulement une autre itération mineure sur la formule éprouvée, cependant, apportant un changement qui semble assez sismique même si vous navez pas joué à Worms depuis des siècles - le combat en temps réel. Worms a toujours été une destruction au tour par tour, cest donc un remaniement majeur.

La bande-annonce ci-dessus donne une allure frénétique et amusante, et lance également un nouveau mode Battle Royale dont nous souhaitons en savoir plus. Avec un maximum de 32 joueurs et le jeu croisé activé, cela devrait constituer un bon package, bien que le mode Battle Royale se déroule sur une carte plus grande et sur mesure nest pas claire à ce stade.

Le jeu est prévu pour un lancement fin 2020, mais léquipe 17 organise une bêta fermée sur PC à partir du 15 juillet, que les joueurs pleins despoir peuvent sinscrire ici , et qui durera 5 jours.

Léquipe 17 a clairement de grands espoirs pour le match. Il dit quil sera pris en charge après la sortie avec des suppressions de contenu apportant de nouvelles arènes et options de personnalisation, comme cela devient le modèle par défaut pour la plupart des jeux en ligne.