Le Vic 20 est un autre ordinateur Commodore repensé pour les jeux rétro

Retro Games, la société derrière le C64 et le C64 Mini , a tourné son attention vers un autre ordinateur "classique" des années 80 pour un modèle repensé, le Commodore Vic 20.

Venant chez les détaillants au Royaume-Uni et en Europe le 23 octobre, le Vic 20 sera au prix de 109,99 £ / 119,99 € et arborera un clavier de travail pleine taille, quatre ports USB et un port HDMI pour la connexion à un téléviseur.

Comme le C64 grand format sorti à la fin de lannée dernière, il peut exécuter Vic-20 et Commodore 64 Basic, pour le développement de votre propre logiciel. Il comprendra également un carrousel de jeu avec 64 titres préinstallés - certains classiques Vic-20, certains C64.

Un joystick micro-commuté est également inclus.

Les jeux peuvent être joués en 50 Hz ou 60 Hz, avec des filtres CRT et des modes décran en option pour avoir la sensation réelle que vous utilisez une machine à la pointe de la technologie en 1981.

La liste des jeux comprend Arcadia et Laser Zone - à la fois du temps du Vic-20 - et Paradroid et Boulder Dash du C64.

"Nous sommes vraiment ravis de vous offrir encore plus des jeux rétro les plus appréciés de tous les temps sur deux des ordinateurs personnels les plus emblématiques de tous les temps, combinés dans cette dernière incarnation de la gamme C64 - cette fois avec un clavier fonctionnel et un VIC classique- 20 ", a déclaré le directeur général de Retro Games, Paul Andrews.

Koch Media distribue.