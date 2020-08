Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red sortira son premier jeu majeur depuis The Witcher 3 plus tard cette année, avec Cyberpunk 2077 en novembre pour de nombreuses plates-formes, y compris les consoles de nouvelle génération et Google Stadia.

Voici ce que nous en savons jusquà présent, grâce aux bandes-annonces de gameplay, à l événement en ligne Night City Wire du studio et bien plus encore.

Annoncé pour la première fois en 2012, Cyberpunk 2077 est un énorme jeu de rôle en monde ouvert basé sur un RPG stylo et papier de Mike Pondsmith. Le jeu de table a été connu sous plusieurs noms à travers des itérations - y compris le Cyberpunk 2020 au nom ironique - et la version du jeu vidéo de CD Projekt Red sera basée sur des règles et des personnages différents de sa durée de vie.

Contrairement à la série The Witcher, qui a été présentée à la troisième personne, Cyberpunk 2077 est présenté à la première personne (à lexception des cinématiques et de certains éléments, tels que la fonction Braindance - voir ci-dessous).

Vous pouvez créer votre propre personnage principal masculin ou féminin, avec une voix complète respective.

Cest aussi un jeu strictement réservé aux adultes, avec des jurons, une violence extrême, des scènes de sexe et dautres éléments de nature graphique.

Initialement prévue pour avril 2020, la date de sortie a ensuite glissé au 17 septembre. Cependant, CD Projekt Red devait de nouveau retarder sa sortie générale, à la date actuelle du 19 novembre.

Cétait pour sassurer que le jeu soit livré sous la forme la plus parfaite possible, pour permettre des tests de bogues approfondis.

Une mise à jour de développement importante pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 juin 2020

Cyberpunk 2077 sera dabord publié sur Xbox One, PS4 et PC. Il apparaîtra ensuite sur Google Stadia avant la fin de 2020.

Si vous achetez la version PC, elle sera également disponible sur Nvidia GeForce Now .

Le jeu sortira également sur Xbox Series X et PlayStation 5 dès quils seront disponibles.

CD Projekt Red a également annoncé que, si vous achetez la version Xbox One ou PS4 de Cyberpunk 2077, vous bénéficierez dune mise à niveau gratuite vers lédition de console de nouvelle génération respective.

Si vous effectuez une mise à niveau vers une PS5 ou Xbox Series X, ou si vous disposez dune carte graphique Nvidia RTX prenant en charge le lancer de rayons , Cyberpunk 2077 prendra en charge la technologie déclairage avancée.

1/6 CD Projekt Red / Nvidia

Locclusion ambiante, léclairage diffus, les reflets et les ombres seront tous grandement améliorés pour présenter une présentation graphique encore plus époustouflante.

Les joueurs de GeForce Now bénéficieront également du traçage de rayons sur leur version en streaming cloud - à 1080p 60fps.

Au cours de ses deux premières présentations en ligne de Night City Wire , CD Projekt Red a fait la démonstration dune pile de nouvelles fonctionnalités, notamment Braindance et Lifepaths.

Braindance est une fonction qui vous permet de contrôler les caméras dans une relecture des souvenirs de quelquun dautre. Les expériences de type VR sont enregistrées puis vendues sur le marché libre - parfois le marché noir - afin que les utilisateurs puissent profiter des expériences de quelquun dautre. Cependant, dans le jeu, il semble que cela soit utilisé pour trouver des indices de progression dans les missions.

Cela nous rappelle un peu le logiciel de manipulation de photos utilisé dans Blade Runner. Mais en mouvement, en 3D et amplifié au maximum. Il est également similaire aux aspects du mode détective des jeux Batman: Arkham.

Découvrez la démo dans lépisode 1 de Night City Wire, à partir de 11h08 ...

Une autre nouvelle fonctionnalité, Lifepaths , adapte efficacement votre expérience de jeu au chemin spécifique que vous avez choisi lors de la création du personnage.

Vous avez le choix entre plusieurs Lifepaths, y compris le Nomad et le Street Kid annoncés, et ils débloqueront différentes options de conversation pendant le jeu, comment les autres pourraient réagir à vous, ou même doù vous commencez réellement.

Vous pouvez en savoir plus sur Lifepaths dans la vidéo dédiée ci-dessous.

Les multiples types darmes que vous rencontrerez dans le jeu ont également été détaillés lors du deuxième événement Night City Wire, y compris la grande quantité doptions de personnalisation que vous obtenez pour changer le fonctionnement des armes, par exemple.

Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous pour une démonstration.

Toute la musique du groupe fictif Samurai, présentée par Johnny Silverhand de Keannu Reeves, a été créée par le groupe punk suédois Refused et les morceaux sont disponibles pour téléchargement et diffusion sur différents services, y compris Spotify .

Annoncé lors du premier Night City Wire, une nouvelle série danime arrive sur Netflix en 2022 - Cyberpunk: Edgerunners.

Créé en partenariat avec le spécialiste de lanime Studio Trigger, il se déroulera dans et autour du monde du jeu.

En plus des différentes bandes-annonces ci-dessus, CD Projekt Red a publié de nombreuses bandes-annonces et vidéos de gameplay au cours des dernières années.

Notre préférée est une session de jeu de 48 minutes, comme indiqué à la presse pendant lE3 2018. Vous pouvez voir comment les missions peuvent se dérouler, ainsi que certains des outils de création de personnage au début.

Cependant, la meilleure bande-annonce est apparue sur scène lors de lévénement Xbox Showcase à lE3 2019. Cest principalement à cause du moment à couper le souffle où Keanu Reeves (John Wick, Matrix) a été révélé pour jouer lun des PNJ du jeu.

Il existe une pile daccessoires pour le jeu disponibles maintenant ou à venir, y compris une édition spéciale Xbox One X.

Xbox a également publié un contrôleur Cyberpunk 2077, tandis que Seagate dispose dun disque dur externe orné dun magnifique thème Cyberpunk 2077 et disponible en options 2 To et 5 To.

Pendant ce temps, SteelSeries a présenté les casques à thème Arctis 1 Wireless, à la fois dans les éditions Johnny Silverhand (Keanu Reeves) et Netrunner.

Dernier point, mais non le moindre, Nvidia a dévoilé une carte graphique Cyberpunk 2077 RTX 2080i , mais malheureusement vous ne pouvez pas lacheter.

Écrit par Rik Henderson.