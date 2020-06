La nouvelle remorque pour adultes Cyberpunk 2077 arrive

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

CD Projekt Red a publié une nouvelle bande-annonce pour Cyberpunk 2077 dans le cadre de sa présentation en ligne Night City Wire .

Il montre une partie de lhistoire, des personnages et du monde du jeu de lun des jeux les plus attendus pour cette console et les PC de nouvelle génération.

Vous pouvez le regarder ci-dessus.

De plus, CD Projekt Red a annoncé quil travaillait en partenariat avec le spécialiste de lanime Studio Trigger pour créer une série de dessins animés pour Netflix, Cyberpunk: Endrunners, se déroulant dans et autour du monde du jeu.

Malheureusement, nous nobtiendrons la série quen 2022, mais au moins nous navons pas à attendre jusquen 2077 lui-même.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One et PC à partir du 19 novembre. Une version de Google Stadia suivra avant la fin de lannée, tandis que la Xbox Series X et la PS5 seront prises en charge plus tard.

Ceux qui achètent les versions PS4 et Xbox One pourront passer à leurs éditions respectives de nouvelle génération sans frais supplémentaires.

Bien que le jeu ait été retardé par rapport à sa date de sortie dorigine en septembre, le travail de développement est presque terminé. Il fait actuellement lobjet de nombreux tests de bogues pour sassurer quil est parfait.

