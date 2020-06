La nouvelle carte de PUBG Mobile livrée par Livik, attendue dans la version 19

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Une nouvelle carte arrive sur PUBG Mobile et elle sappelle Livik, a confirmé la société.

Sur Twitter, il y a enfin un nom pour la carte qui est disponible en version bêta et qui obtient quelques premières prévisualisations au cours des dernières semaines, sous le nom de Secret Map .

Présentation de ... Livik! Notre nouvelle carte exclusive PUBG MOBILE! ️



Nous avons hâte que vous viviez Livik dans sa pleine gloire! Essayez-le en version bêta maintenant! https://t.co/Lvgc5qlZAp pic.twitter.com/U99zb3ypCY - PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) 25 juin 2020

La carte est conçue autour dune sorte de thème nordique, avec le nom dune sorte danneau viking. Il y a beaucoup de variations sur la carte, vous avez donc des montagnes enneigées, des plaines herbeuses, beaucoup de rochers, de fleurs, de sources chaudes et beaucoup deau. Cest vraiment un paysage qui semble être façonné par la retraite glaciaire.

Il y a aussi un excellent 4x4 qui va essentiellement rouler sur tout ce qui ajoute un certain soulagement à la gamme de voitures arrêtées par le plus petit des rochers.

Il ny a actuellement aucun mot sur le moment où cela sera ajouté à PUBG Mobile - et il sagit dune carte exclusive de PUBG Mobile - mais comme il est maintenant officiellement taquiné, nous imaginerions quil arrivera avec la prochaine grande mise à jour du jeu.

Cela devrait être - montre de contrôle - vers la mi-juillet avec le lancement de la version 19 du jeu.

On parle également dune mise à jour dErangel - la carte classique et la plus populaire de PUBG - depuis un certain temps. On ne sait pas si nous allons également rafraîchir Erangel, suite à la récente mise à jour de Miramar qui a amélioré la texture et les détails pour que tout paraisse bien mieux quauparavant.

PUBG Mobile saccroche aux premières places dans les graphiques de jeux mobiles, toujours lun des jeux de bataille royale les plus populaires sur les appareils Android et iOS et il semble quil y en ait encore beaucoup plus à venir.

Vous pouvez consulter un aperçu de la carte Livik dès le début de la version bêta ci-dessous.