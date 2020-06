Word Pop de Zynga est des mots avec des amis pour Amazon Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Léditeur de jeux mobiles Zynga a annoncé un nouveau jeu conçu exclusivement pour le service Alexa dAmazon.

Basé sur le best-seller iOS et Android Words With Friends, Word Pop est un jeu interactif qui peut être joué via nimporte quel appareil compatible Alexa, en utilisant uniquement les voix (et les cerveaux) des joueurs.

Alexa met les joueurs au défi de créer autant de mots que possible à partir dune banque de six lettres, dans un délai dune minute. Les joueurs doivent dire ou épeler autant de mots que possible pendant une session et sont notés pour le nombre et la longueur des mots corrects trouvés.

La compétence de jeu est disponible maintenant et peut être activée en disant simplement "Alexa, ouvre Word Pop".

"Je suis ravi quen ajoutant Word Pop à la famille Words With Friends, les joueurs pourront tester et améliorer leurs compétences en mots, ce qui en fera de meilleurs joueurs Words With Friends", a déclaré Bernard Kim, président de lédition de Zynga.

"La beauté de Words With Friends est que, même après dix ans, nous découvrons toujours de nouvelles façons pour la franchise dapporter de la joie aux joueurs du monde entier. Nous sommes déterminés à expérimenter avec des services tels que Alexa et des modes de jeu comme Word Pop, qui offre aux joueurs une expérience familière mais originale. "

En plus de Words With Friends, la gamme de jeux mobiles de Zynga comprend CSR Racing, Empires & Puzzles et Merge Dragons. Il apportera également le match-trois à Potterverse quand il sortira bientôt Harry Potter: Puzzles & Sorts .