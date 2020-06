PUBG Mobile pourrait être sur le point de mettre à jour sa carte la plus populaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Une version actualisée de la carte la plus populaire de PUBG Mobile pourrait se diriger vers le jeu, après la récente actualisation de Miramar .

Une version mise à jour de la carte Erangel est apparue dans la version bêta chinoise de PUBG Mobile - appelée Game for Peace in China - entraînant une série de changements.

Erangel est la carte originale de PUBG et à bien des égards, cest aussi la meilleure carte. Il a de la variété, de nombreuses colonies, de grands espaces et ce grand mélange de collines et deau pour offrir une variété de gameplay autour de la carte.

Nous avons maintenant vu la différence que lactualisation de la carte a fait pour Miramar et en regardant des vidéos présentant les nouveaux looks dErangel, nous serions vraiment ravis dy mettre le pied.

Tout dabord, il y a un coup de pouce aux graphiques. Le mode UHD - ultra haute définition - va être activé. Cela a été une option dans les paramètres graphiques depuis longtemps, mais il semble maintenant que les propriétaires de téléphones haut de gamme pourraient enfin pouvoir proposer de nouveaux graphismes succulents.

Il semble quil y ait de nouvelles textures et détails, tout est familier mais rafraîchi, ce qui donne à la carte existante un aspect plutôt daté.

Mais au-delà du coup de pouce graphique, la bêta contient également des éléments de jeu qui pourraient arriver dans une future version de PUBG Mobile . Il y a des personnalisations de contrôle de véhicule plus détaillées, vous pouvez donc placer les contrôles où vous le souhaitez, tout comme vous le pouvez avec les commandes du lecteur.

Il y a aussi lajout dune fonction de navigation par waypoint: il semble que vous puissiez tracer un itinéraire pour vos coéquipiers. Ces joueurs expérimentés sauront que certaines régions de la carte offrent beaucoup plus de couverture que dautres et être capable de tracer un itinéraire permettra plus de contrôle déquipe, plutôt que tout le monde suivant ou courant en ligne droite à travers tout.

Nous avons récemment vu PUBG montrer une toute nouvelle carte . Actuellement sans nom, nous avons jeté un œil à cette carte et vous pouvez voir tous les détails dans la vidéo ci-dessous.