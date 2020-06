Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Valorant savère assez populaire sur PC. Le jeu de tir gratuit est très apprécié et beaucoup se demandent probablement sil sera sur console.

Le jeu de tir en équipe compétitif a été spécialement conçu par Riot Games pour être aussi optimisé que possible et fonctionner sur toutes sortes de PC de jeu. Des modèles budgétaires encore plus anciens ou plus avec des spécifications plus faibles. Pour le moment cependant, il sagit essentiellement dun jeu PC.

Au moment de la sortie, Anna Donlon, la productrice exécutive de Valorant, a déclaré: "Bien que nous explorions dautres plates-formes comme la console et le mobile, léquipe travaille actuellement dur pour offrir une expérience de premier ordre sur PC."

Donlon a maintenant parlé un peu plus à GameSpot au sujet dune sortie potentielle de la console. Dans cette interview, elle a clairement indiqué que certains des designers de léquipe étaient enthousiasmés par le potentiel de porter Valorant sur console. Mais cela a également renforcé le fait que le jeu offre un certain type dexpérience que léquipe ne veut pas compromettre.

Riot dit que Valorant a un «fort niveau dintégrité concurrentielle» qui doit se répercuter sur la plateforme sur laquelle il se trouve. Cela implique de sassurer que les joueurs sur console ne bénéficient pas dun avantage indu ou vice-versa. En dautres termes, Riot tient à ce que lexpérience soit la même pour tous.

Riot veut également préciser que si une partie de lexpérience est potentiellement "compromise" par la création dune nouvelle version pour console, cela narrivera tout simplement pas.

Cela implique probablement déviter les problèmes et la controverse comme Fornite avait avec laide à la visée comme un aimbot pour les joueurs contrôleurs.

Néanmoins, il sera intéressant de voir ce qui se passe et nous serions très surpris de ne voir aucune apparence de console pour le jeu à lavenir.