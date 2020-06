Zoom sur la nouvelle carte secrète de PUBG Mobile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

PUBG Mobile a une nouvelle carte qui saffiche en version bêta. Il na pas de nom - il est simplement appelé "carte secrète". Nous avons passé quelques heures sur la nouvelle carte et avons pensé partager nos résultats - il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus pour toute laction.

La carte est bordée de montagnes enneigées au nord-est, avec une aire de jeux enneigée, avant de descendre dans les collines. Il y a des parcelles de marais, du littoral ainsi quune île au large, ce qui signifie quil y a des ponts à traverser.

La plupart du terrain est constitué de prairies, largement parsemées daffleurements rocheux. Il y a des arbres, mais pas énormément. Cette carte ressemble à un mélange dErangel et de Vikendi. Ce nest pas une énorme carte, vous pouvez donc vous y déplacer assez facilement sans avoir besoin de véhicules.

Comme il sagit dune carte bêta, il y a évidemment beaucoup de choses qui vont changer, mais il y a quelques changements de texture dans les bâtiments, bien que la disposition de beaucoup de ces bâtiments soit familière aux joueurs, il y a aussi de nouveaux designs - si ceux-ci apparaîtront sur la version finale du jeu, nous ne savons pas.

Il existe des zones industrielles et quelques colonies plus grandes, mais il sagit dune carte compacte et offre une grande variété de gameplay.

Il y a des détails intéressants - comme une cascade, et derrière cette cascade se trouve ce qui semble être des coffres au trésor. Aucun de ces coffres ne semble souvrir ou faire quoi que ce soit, cela ressemble à de la décoration pour le moment, mais cest un super endroit à visiter.

Il existe également des véhicules intéressants, en particulier le camion monstre avec des roues massives. Il ira à peu près nimporte où et plutôt que de sarrêter complètement lorsque vous frapperez un rocher, dans de nombreux cas, ces véhicules rouleront sur ces rochers, ce qui est assez amusant.

Nous avons capturé de nombreuses séquences de la bêta; ce nest pas la carte la plus facile à explorer, car tout le monde sur la bêta essaie de vous tuer, bien sûr, mais au moins il y a une bonne sélection darmes qui traînent.

On ne sait pas quand ou si cette carte sera mise en ligne et elle joue actuellement comme une version bêta, avec de nombreuses alertes de qualité, etc. Mais surtout, cest une carte amusante - cest génial davoir un peu plus de variété et les nouvelles cartes sont quelque chose sur laquelle nous voulons toujours jouer sur PUBG Mobile.