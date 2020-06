Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Fortnite est devenue la dernière franchise de jeu massive à imposer un retard sur son calendrier de contenu prévu par respect pour les manifestations et les perturbations généralisées aux États-Unis.

Epic Games a repoussé lévénement final de la saison en cours, "The Device", dun peu plus dune semaine jusquau 15 juin, avant le lancement du chapitre 2, la saison 3, deux jours plus tard, le 17 juin.

Dans son article de blog annonçant le petit retard , Epic a déclaré: "Léquipe est impatiente de faire avancer Fortnite, mais nous devons équilibrer le lancement de la saison 3 avec le temps pour que léquipe se concentre sur elle-même, leurs familles et leurs communautés."

Cest un sentiment louable, mais il pourra également répondre aux désirs parfois à courte vue des joueurs, dautant plus que les joueurs de Fortnite ont le sentiment que la saison en cours a déjà dépassé son accueil, ayant duré bien plus de 100 jours. Cest une période beaucoup plus longue que les saisons précédentes, qui duraient généralement entre deux et trois mois.

Ce nest pas non plus le premier retard de la nouvelle saison, qui a été annoncée pour la première fois le 1er mai, et ces retards ont vu lagacement augmenter. Cependant, au cours des derniers jours, des joueurs aux yeux daigle ont découvert la nouvelle icône de la console pour la version Playstation 4 de Fortnite, qui a au moins donné un indice sur la direction dans laquelle Epic prend le jeu.

Il présente ce qui ressemble à une carte inondée en arrière-plan, derrière le Battle Bus, ce qui amène les gens à spéculer que nous pourrions être réglés pour un changement de carte vraiment important, ou une nouvelle carte tout à fait.

Le retard de Fortnite suit les retards majeurs de Sony et Activision , ce qui signifie que beaucoup de contenu est actuellement en attente dans le monde du jeu.