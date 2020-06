Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Valorant est un jeu de tir tactique basé sur des personnages 5v5 qui semble avoir pris dassaut larène des jeux PC.

Le tireur compétitif a gagné du terrain grâce à une exposition sur Twitch sous forme bêta avant le lancement.

Cest aussi un jeu facile à utiliser qui est non seulement gratuit, mais également fortement optimisé pour bien fonctionner sur toutes sortes de machines de jeux PC. Nous avons géré près de 200 FPS sur un ordinateur portable de jeu de milieu de gamme pendant certaines sessions de jeu, ce qui montre à quel point cela fonctionne.

Mais quest-ce que Valorant? Comment est-ce-quon joue? Et plus important encore, comment gagnez-vous? Restez avec nous pour le savoir.

Valorant semble initialement être un croisement entre CS: Go et Overwatch . Un tireur compétitif qui affronte deux petites équipes lune contre lautre.

Votre équipe est prête à attaquer ou à défendre, les attaquants plantant un "pic" (essentiellement une bombe) dont lautre équipe a besoin pour désamorcer ou, de préférence, vous empêcher de planter en premier lieu.

Léquipe attaquante peut gagner en éliminant les défenseurs ou en plantant le pic puis en le protégeant contre le désamorçage jusquà la fin du chronomètre. Les défenseurs peuvent également gagner en détruisant les attaquants avant davoir la possibilité de planter leur épi ou de désamorcer lépi après quil a été planté.

Chaque équipe de cinq joueurs peut jouer à la fois comme attaquant et défenseur pendant un match. Chaque match compte 25 tours au total, la première équipe à gagner 13 tours étant déclarée vainqueur.

Même avec autant de tours, les matchs peuvent durer aussi peu que huit minutes. Surtout si les deux équipes sont agressives.

Cest une prémisse assez simple et à laquelle les joueurs de Counter-Strike seront habitués. En fait, toute personne qui a joué à CS: Go remarquera beaucoup de similitudes entre cela et ce jeu.

En plus de la pose de bombes et de petites équipes, Valorant dispose également dun système dachat darmes et dune mécanique darmes similaires. Certains pistolets ne vous permettront pas de viser vers le bas, ce qui est un sentiment familier. Le jeu implique également beaucoup de traque et de déplacement dans les coins et les points détranglement.

Ce qui distingue Valorant, ce sont les classes de héros. Chaque personnage a des capacités différentes qui lui permettent de déclencher des mouvements spéciaux après un certain temps. Cela inclut des choses simples comme la capacité de soigner ou de faire revivre des coéquipiers tombés au combat ou un spécial qui permet à un personnage de faire un "do over" quand il se fait tirer dessus en le téléportant à un autre endroit de la carte.

Valorant est gratuit, donc tout le monde peut le télécharger et jouer. En supposant que vous ayez accès à un PC de jeu.

Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel et cliquez sur "Jouer maintenant", il vous sera alors demandé de vous connecter à votre compte Riot ou den créer un .

Faites-le et vous pouvez télécharger le lanceur et installer le jeu. Ne vous inquiétez pas, ce nest pas un jeu énorme, vous naurez donc pas à attendre des jours comme vous le feriez pour Call of Duty.

Valorant est conçu pour être aussi optimisé que possible et fonctionner sur une multitude de machines. Les spécifications minimales sont les suivantes:

Processeur: Intel Core 2 Duo E8400

GPU: Intel HD 4000

RAM: 4 Go

Système dexploitation: Windows 7 ou supérieur

Pour obtenir 144 FPS ou plus, Riot Games recommande un Intel Core i5-4460 et un GTX 1050 Ti ou plus.

Comme vous pouvez le voir, même avec un PC ou un ordinateur portable de jeu abordable, vous pouvez obtenir une grande expérience de Valorant.

Lorsquon lui a posé cette question, Anna Donlon, productrice exécutive de Valorant, a déclaré: "Léquipe a hâte de commencer notre engagement de plusieurs décennies à servir la communauté mondiale de Volarant. Ce nest que le début de notre voyage ensemble."

Nous nous attendions à voir Riot développer le jeu pour console dans un proche avenir, en particulier avec la popularité actuelle.

Oui. Valorant est gratuit à télécharger et gratuit à jouer ainsi. Bien quil existe un système de passe de bataille.

Comme les autres systèmes Battlepass, le Battlepass de Valorant récompense essentiellement les joueurs avec des objets cosmétiques. Cest un système de récompense premium que vous devez payer pour accéder, mais il nest pas destiné à être payant pour gagner.

Le système Battlepass de Valorant est divisé en actes. Chaque acte dure deux mois, tout comme le Battlepass.

Le Battlepass a 50 niveaux avec des chemins gratuits et Premium disponibles. Vous progressez sur ces chemins en fonction des points dexpérience (XP) que vous gagnez en accomplissant des missions et en jouant des matchs.

Le Valorant Battlepass se compose de 10 chapitres et vous pouvez y jouer gratuitement, mais vous nobtiendrez pas les éléments du niveau Premium en le faisant.

Les types de choses que vous pouvez débloquer en jouant comprennent des skins darmes, des cartes de joueurs, des sprays, des copains darmes à feu et plus encore. Vous débloquerez plus dobjets en payant le Battlepass Premium mais nobtiendrez aucun avantage supplémentaire sur lennemi.

En savoir plus sur Valorant Battlepass ici .

Nous avons déjà discuté des bases de la façon de jouer à Valorant en termes délimination de léquipe ennemie et / ou de plantation ou de désamorçage du pic, mais le jeu comporte bien plus que le principe de base.

Lorsquun tour commence, vous entrez dans une phase initiale "dachat". Où vous pouvez acheter des armes à utiliser dans ce tour. Le premier tour dun jeu commence invariablement avec tout le monde utilisant des pistolets car personne na encore gagné dargent.

Largent est gagné en gagnant et en perdant, donc au prochain tour, vous pouvez choisir parmi une plus large gamme darmes, y compris des fusils de chasse, des fusils de sniper, des fusils dassaut, des SMG et plus encore.

Vous pouvez également acheter des armures et des bonus pour vos capacités ici. Gunplay est un point crucial du jeu car vous devez tirer sur lennemi (pour la plupart) afin de gagner ou déviter dêtre abattu vous-même. Il vaut donc la peine de sentraîner pour voir avec quelles armes vous vous embarquez.

Largent nest pas reporté au jeu suivant, alors assurez-vous de dépenser ce que vous gagnez pour gagner.

Les bases de tout jeu FPS tactique sappliquent ici. Visez quand vous le pouvez, tirez par rafales et utilisez le plus de couvert possible.

Utilisez ensuite la capacité de votre agent pour prendre le dessus, aider votre équipe ou empêcher lennemi de prendre lavantage.

Valorant a le choix entre plusieurs héros. Ce sont des soi-disant "Agents" avec des capacités spéciales qui font différents styles de jeu.

Le choix entre les héros, quant à lui, est tactique mais pas aussi énorme que les différences dans quelque chose comme Overwatch.

Tous les agents de Valorant ont la même santé et les mêmes hitbox, ce qui fait tout pour leurs capacités. Ceux-ci incluent des pouvoirs qui peuvent aveugler les adversaires, ou bloquer une zone de feu pendant un certain temps, ou utiliser un radar pour voir si les ennemis sont à proximité.

Chaque capacité est attribuée à un autre (Q, E, C et X) et nécessite une charge. Certains que vous pouvez acheter au stade de lachat, dautres que vous devez gagner suffisamment de points à utiliser.

La capacité ultime dun personnage est activée en appuyant sur X par défaut. Ce mouvement spécial est le plus efficace mais nécessite également des éliminations ou des orbes (vous les trouverez autour de la carte) pour se mettre sous tension, ce qui prend du temps à gagner.

Jett est un duelliste. Elle est plus agile que les autres agents et possède une capacité qui lui permet de sauter de grandes hauteurs plus rapidement que les autres. Elle peut également utiliser cette capacité pour se précipiter vers les ennemis.

Lavantage de Jett consiste à obtenir lavantage de la hauteur sur les adversaires et à infliger des dégâts avec sa capacité ultime de tempête de lames.

Les capacités spéciales de Jett sont:

Q - Updraft: permet à Jett de sauter haut dans les airs, de sauter sur le dessus des boîtes et hors de danger

E - Tailwind: Comme le courant ascendant, seulement dans une direction spécifique. Cela permet à Jett de sélancer rapidement sur une courte distance dans une certaine direction.

C - Cloudburst: Jett jette un projectile qui se transforme en nuage sphérique qui bloque temporairement la vision de lennemi.

X - Blade storm: permet à Jett de lancer un seul couteau sur un ennemi dangereux et précis. Il existe également un autre mode de tir qui lance tous les poignards à la fois.

Phoenix est un autre dueliste qui vient de lol ensoleillé de Blighty. Phoenix est une affaire de style et de combat selon ses propres termes.

Q - Curveball: Phoenix peut lancer un orbe flare qui aveugle temporairement les joueurs à proximité. Il peut être courbé vers la gauche ou la droite avec une utilisation intéressante dans les coins

E - Mains chaudes: Ce mouvement lance une boule de feu qui met le feu au sol. Cela blesse non seulement les joueurs ennemis dans cette zone, mais empêche également les gens de sy promener pendant une courte période également.

C - Blaze: Essentiellement un mur enflammé, Blaze crée un mur de feu dangereux qui non seulement bloque la vision de lennemi mais endommage également les adversaires. Remarque Blaze guérit réellement Phoenix sil se tient dessus, il a donc de multiples utilisations. Son feu alterné vous permet de plier le mur pour y mettre une courbe.

X - Run it back: lune des capacités ultimes les plus intéressantes du jeu. Cela permet à Phoenix de placer un marqueur à un certain endroit, puis davancer sur la carte. Sil se fait tirer dessus, il réapparaîtra à cet endroit dorigine comme si de rien nétait. Il est cependant limité dans le temps, il doit donc être utilisé à bon escient.

Viper est tout au sujet du poison. Ses capacités sont conçues pour empoisonner lennemi et bloquer sa vision pendant quelle prend le dessus. Viper ne subit pas non plus de dégâts de ses propres poisons.

Les capacités de Viper utilisent du carburant, vous devez donc garder un œil sur cela, mais vous pouvez réutiliser votre bombe à gaz si vous faites attention.

Q - Nuage de poison: Viper peut jeter un appareil qui émet un nuage de gaz toxique. Cet appareil peut être récupéré et réutilisé dans le même match.

E - Écran toxique: Ceci est similaire à la capacité de Viper Blaze. Au lieu dun mur de feu, Viper lance une longue file démetteurs pour envoyer un mur de gaz dangereux.

C - Morsure de serpent: Il sagit dun projectile à cartouche cassable qui projette un acide vert sur le sol. Cela endommage et ralentit les ennemis et peut entraver leur mouvement.

X - Fosse de Viper: la capacité ultime de Viper pulvérise un grand nuage de gaz qui réduit la distance de vision de lennemi et réduit également sa santé.

Raze vient du Brésil et est équipé pour faire exploser les choses. Blaze peut également utiliser ses capacités pour atteindre les hauteurs de la même manière que Jett.

Q - Blast pack: Il sagit essentiellement dune grenade qui adhère aux surfaces et endommagera les joueurs à proximité. Cela ne fait pas de mal à Raze et peut être intelligemment utilisé pour augmenter les points forts.

E - Coquilles de peinture: elles peuvent sembler mignonnes et colorées, mais les coquilles de peinture sont en fait des grenades à fragmentation qui peuvent infliger plusieurs éclats de dégâts à léquipe ennemie.

C - Boom bot: Le boom bot est un robot mignon qui roule sur le sol en rebondissant sur les murs jusquà ce quil se verrouille sur un ennemi, auquel cas il va poursuivre et exploser à proximité pour infliger des dégâts.

X - Showstopper: un lance-roquettes qui inflige des dégâts massifs partout où il frappe. KABOOOM!

Breach est un "initiateur" équipé darmes bioniques et capable de distribuer des explosions cinétiques dangereuses. Ses capacités les plus dangereuses peuvent traverser les murs, mais il étourdit et aveugle également les adversaires pour aider son équipe.

Q - Point déclair: il sagit dune charge aveuglante qui peut être tirée à travers les murs pour aveugler les ennemis de lautre côté.

E - Ligne de faille: une explosion sismique qui aveugle et étourdit les joueurs sur son chemin. Vous pouvez appuyer et maintenir le feu pour augmenter la distance parcourue par cette capacité.

C - Réplique: la brèche peut déclencher une charge de fusion qui éclate lentement à travers les murs et endommage toute personne prise à proximité.

X - Rolling thunder: Breach a un ultime mortel qui envoie un mur de fil trembler sur la carte et est un problème grave pour toute personne prise sur son chemin.

À ne pas confondre avec la marque de jeu de HP, Omen est un "contrôleur" qui chasse dans lombre avec des capacités spéciales qui aveuglent les ennemis, le téléporte sur la carte et plus encore.

Les joueurs intelligents dOmen utiliseront sa capacité pour éviter dêtre abattu par des tireurs délite ou pour prendre le dessus sur les campeurs qui se cachent dans les coins.

Q - Paranoïa: un projectile qui réduit temporairement la vision des ennemis, permettant de passer à côté deux sans être vu.

E - Couverture sombre: Omen peut projeter un orbe dobscurité qui souffle la vision ennemie dans une zone spécifique. Idéal pour bloquer les couloirs. Il peut également être utilisé à longue distance.

C - Étape enveloppée: Il sagit dune capacité de marche dans lombre qui vous permet de vous téléporter vers un autre sport sur la carte. Il peut être utilisé pour se lever haut sur des boîtes ou des rebords.

X - De lombre: lultime dOmen lui permet de choisir un endroit de la carte pour se téléporter. Se déplacer sur toute la carte en un clin dœil peut être très utile, mais il peut également être annulé par le feu ennemi pendant quil se produit.

Sage est lun de nos personnages préférés à utiliser simplement parce quelle a le pouvoir de se soigner et de soigner les membres de léquipe aussi. Cest agréable de se sentir utile.

Q - Orbe lent: un projectile qui crée un plancher de glace temporaire qui ralentit les ennemis lorsquils tentent de passer.

E - Orbe de guérison: cet orbe de guérison peut être utilisé pour redonner de la santé à vos coéquipiers sils ont été blessés. Cest un moyen utile de garder votre équipe au combat. Alternativement, vous pouvez lutiliser pour vous guérir.

C - Orbe barrière: Cela crée une barrière qui doit être détruite avant que les ennemis puissent passer. Les joueurs de Clever Sage peuvent placer le mur dune manière qui leur donne un coup de pouce aux points hauts.

X - Résurrection: fait ce que vous attendez. Si un coéquipier est décédé, vous pouvez le ramener à la vie. Bien sûr, étant un ultime, cela prend un certain temps pour gagner cela.

Sova est un "initiateur" en ce que ses capacités lui permettent de trouver et de suivre les ennemis. Souvent au profit de son équipe.

Les bons joueurs de Sova utiliseront sa capacité de choc pour faire rebondir les flèches sur les murs pour endommager les ennemis qui se cachent dans les coins.

Q - Boulon de choc: Le boulon de choc utilise larc et la flèche de Sova pour tirer un boulon explosif sur les ennemis.

E - Boulon de reconnaissance: cest un autre boulon qui colle aux murs et révèle les ennemis à proximité à tous les membres de votre équipe. Utile.

C - Drone hibou: un drone déployable qui peut être utilisé pour étiqueter les ennemis et les rendre visibles à travers les murs. Il vous suffit de piloter le drone et de tirer sur lennemi. Facile?

X - Hunters Fury: cette capacité ultime équipe larc de Sova de trois boulons perforants qui dégagent des explosions dénergie massives et endommagent les ennemis pris de lautre côté. Il peut également être réutilisé si vous êtes assez rapide.

Cypher est une "sentinelle" - un autre héros qui peut garder un œil sur lennemi et se déplacer aussi invisible. Il peut également ralentir les ennemis et les attirer dans des pièges. Les joueurs de Pro Cypher utiliseront sa capacité de caméra espion pour garder un œil sur les sites de pointe et faire attention aux méchants.

Q - Cyber cage: cette capacité crée une zone sur la carte qui ralentit les mouvements ennemis et réduit également leur vision. Les piéger et les tuer!

E - Spycam: La spycam peut être placée nimporte où sur la carte, puis contrôlée pour garder un ennemi, puis tirer une fléchette pour le marquer et le révéler à travers les murs.

C - Trapwire: Comme un tripwire, le trapwire sactive lorsque les ennemis le traversent et les attache en place, révèle leur emplacement et les étourdit aussi. Méchant.

X - Vol de neurones: cet ultime peut être utilisé sur des joueurs ennemis morts pour montrer lemplacement de leurs coéquipiers. Trouvez un cadavre (ou faites-en un en tuant un ennemi), puis lancez-lui votre ultime pour révéler ses amis.

Reyna est un autre duelliste conçu pour le jeu agressif. Reyna est un autre agent qui peut se soigner mais aussi qui peut infliger beaucoup de dégâts à lennemi.

Q - Dévorer: les adversaires tués par Renya laisseront tomber un orbe dâme. Ceux-ci peuvent être consommés avec cette capacité à récupérer la santé perdue.

E - Rejeter: Une autre capacité qui utilise les orbes dâme que les ennemis tuent par Reyna drop. Vous pouvez utiliser ces orbes pour devenir intangibles ou invisibles pendant une courte durée.

C - Leer: Ce pouvoir vous permet déquiper un étrange œil violet. Vous pouvez jeter cet œil et cela réduira temporairement la vision des joueurs ennemis.

X - Empress: Empress est un ultime intéressant et dangereux qui met Reyna dans une frénésie meurtrière. Elle peut alors tirer des armes plus rapidement, échanger des armes rapidement et recharger plus rapidement aussi. Il ne dure que pendant une courte période, mais les tuer font durer plus longtemps. Vous pouvez également utiliser les autres capacités pendant que limpératrice est active.

Brimstone est un "contrôleur" - des bottes au sol, des armes orbitales dangereuses, Brimstone est un soldat américain de bout en bout.

Q - Indendiary: Brimstone a un lance-grenades qui tire une grenade incendiaire qui met ensuite le feu au sol et refuse la zone à lennemi.

E - Fumée du ciel: à partir dune petite carte tactique, Brimstone peut déployer trois sphères de fumée différentes qui peuvent bloquer la vue de lennemi.

C - Balise Stim: Il sagit dun petit appareil qui crée un petit champ sur une zone autour de lui qui permet aux joueurs de tirer rapidement pendant un certain temps. Créez des killzones mortelles avec une grêle dangereuse de camarades à feu rapide.

X - Frappe Ortibal - une frappe laser orbitale incroyablement puissante et complètement impressionnante qui peut être déployée à partir dune carte tactique personnelle.

Lagent que vous choisissez joue évidemment un grand rôle dans votre style de jeu. Vous choisirez le personnage pour chaque jeu et une fois que vous lavez sélectionné, vous êtes coincé avec lui pour la durée de ce match et ne pouvez pas échanger.

Riot dit ses plans à long terme. En fait, lors du lancement du jeu, Anna Donlon, productrice exécutive du producteur, a déclaré: «Léquipe a hâte de commencer notre engagement de plusieurs décennies à servir la communauté mondiale de Valorant. Ce nest que le début de notre voyage ensemble. "

Nous nous attendons donc à voir beaucoup de mises à jour du jeu dans les mois et les années à venir.

Nous avons joué un peu de Valorant pour vous apporter quelques trucs et astuces.

Comme pour CS: Go, la plupart du mode Spike Rush de Valorant consiste à traquer votre ennemi. Il est souvent préférable pour les défenseurs de trouver (ou de créer) un point détranglement pour éliminer les attaquants lorsquils se déplacent sur la carte et tentent de planter la pointe.

Prenez le temps dapprendre où se trouvent les zones douces et évitez autant que possible de vous tenir à lair libre. Nous trouvons quil est préférable de tirer en rafales, puis de se cacher autant que possible. Utilisez vos capacités pour vous échapper du danger, obtenir lavantage de la hauteur ou obscurcir la vue de lennemi afin de ne pas mourir.

Faites attention à ce qui se passe, à la fois de manière audible et visuelle. Dautres joueurs peuvent utiliser des capacités qui révèlent les positions ennemies et vous pouvez les utiliser à votre avantage.

Vous entendrez également des ennemis sils approchent. Écoutez et faites attention aux coéquipiers qui meurent aussi. Vous entendrez et verrez cela. Si vous défendez B mais que tout le monde à A est mort, cela pourrait indiquer où se trouve lennemi. Vous verrez également un indicateur sur lécran lorsque des personnes se font tirer dessus à proximité.

Vous pouvez également "cingler" les emplacements ennemis et les objets dintérêt. Dirigez votre réticule dans la bonne direction et appuyez sur Z. Cela alertera votre équipe et pourrait vous sauver la vie.

Maintenir la touche vous fait marcher tranquillement. Saccroupir fait de même. Utilisez les deux pour vous déplacer tranquillement, plutôt que de vous cogner les pieds sur la carte.

Gunplay punit. Le jeu peut sembler lent au début - la marche est lente par exemple, donc cela peut prendre un certain temps pour traverser la carte - mais le temps de tuer est court. Il suffit de trois ou quatre balles pour tuer un ennemi ou être tué et le recul est fou. Quelquun qui campe avec une arme à tir unique ou semi-automatique soigneusement dirigée aura plus de succès quun run-and-gunner. Bref, le mouvement ruine la précision.

Cest une bonne connaissance car cela signifie quen tant quattaquant, vous devez être conscient que les ennemis campent probablement au coin de la rue. Utilisez des capacités pour bloquer leur vue ou les révéler avant de prendre un virage et de vous faire malheureusement tirer dessus.

Vous trouverez des orbes disséminés sur la carte. Saisissez-les pour obtenir des points pour vos capacités. Vous pouvez également acheter les capacités moindres pendant la phase dachat.

Vous devez "déverrouiller" votre pouvoir ultime en tuant (ou en mourant) donc cela prend du temps avant de pouvoir lutiliser.

Tirez le meilleur parti de vos capacités, pas seulement pour vous-même mais pour votre équipe. Mettez en surbrillance les ennemis, couvrez-vous de vue, guérissez quand vous le pouvez. Le travail déquipe est à lorigine dun travail de rêves.

Certaines cartes ont des zones intéressantes qui peuvent être utilisées à votre avantage. Lun des points de plantation de pics, par exemple, a une grande porte que vous pouvez fermer. Faites-le une fois que la bombe est posée et que vous avez limité lapproche de lennemi et coupé sa route daccès, ce qui peut vraiment rendre les choses intéressantes.

Si vous avez un personnage qui a une capacité appropriée, vous pouvez lutiliser pour vous élever sur des rebords ou des caisses pour abattre des ennemis sans méfiance, ce qui peut également être utile. Apprendre la carte vous aidera à trouver les meilleurs endroits pour le faire.

Comme CS: Go, Valorant vous donne un petit coup de pouce pour sortir votre couteau. Le mouvement dans ce jeu est généralement lent, mais avec votre couteau équipé, vous pouvez déplacer un peu plus rapidement. Certaines armes comme les SMG et les pistolets ont également le même impact.

Vous commencez chaque match avec très peu de crédits, mais gagner un match rapporte 3 000 crédits, tandis que perdre vous rapporte un peu moins de 2 000. Si vous continuez à perdre, vous obtenez de largent supplémentaire comme prix de consolation. Les dépenser en armes, en armures et en capacités peut aider à changer le jeu sil est dépensé judicieusement.

Si vous faites partie de léquipe gagnante, vous pouvez conserver larme du dernier tour et vous naurez pas besoin de dépenser autant de toute façon.

Vous pouvez acheter du matériel de fantaisie, mais vous pouvez également dépenser votre argent pour acheter des armes à feu pour dautres si vous avez de largent de rechange et que vous vous sentez généreux. Envisager darmer votre équipe pour la victoire!

En termes darmes à feu, le Phantom ou le Guardian sont des armes de débutant recommandées par la plupart. Nous aimons beaucoup le Guardian car il sagit essentiellement dun fusil semi-automatique, ce qui signifie que vous devez taper-taper-taper sur vos balles et que vous ne pouvez pas pulvériser autant. Vous avez donc plus de chances de tuer. Et rappelez-vous, visez la tête.

Il convient de noter que vous pouvez ramasser des armes ennemies, ce qui peut être un bon moyen dobtenir une mise à niveau sans dépenser dargent.

La minicarte est utile dans nimporte quel jeu de tir. Encore plus à Valorant. Si vous regardez, vous verrez que la mini-carte affiche non seulement où sont les membres de votre équipe, mais où ils regardent.

Garder un œil sur cela vous aidera à déterminer quels points sont attaqués et défendus ou doù viennent les menaces. Cela peut être très utile et il est important de garder un œil dessus pour voir si / quand les gens commencent à mourir.

Bonne chance!