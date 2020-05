Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Après avoir terminé The Witcher 3: Wild Hunt pour la deuxième fois (cette fois sur la Nintendo Switch ), chaque fois que des nouvelles connexes apparaissent, nous sommes plutôt excités.

Maintenant, le jeu de cartes dérivé du jeu, Gwent: The Witcher Card Game, est disponible en téléchargement gratuit sur Steam . Il avait précédemment été lancé pour PC, PS4 et Xbox, mais les deux derniers formats ont depuis fermé afin que le développeur du jeu, CD Projekt Red, puisse se concentrer sur les versions mobile (Android et iOS) et PC / Steam.

Gwent est un jeu de cartes au tour par tour, joueur contre joueur (PVP), où chaque adversaire reçoit différentes cartes quil peut jouer en trois tours.

À chaque tour, vous pouvez choisir de jouer un nouveau type de carte dans une position appropriée sur le champ de bataille, ou passer votre tour tactiquement pour sauvegarder le jeu pour les tours futurs.

Il existe différents decks, chacun appartenant à une faction différente qui propose différents chefs, types de jeu et, par conséquent, des tactiques.

Lobjectif est de remporter deux des trois manches. Une manche est gagnée en marquant plus de points de puissance que votre concurrent. Différentes cartes affectent ces points.

Gwent dans The Witcher 3 est moins complexe que ce jeu distinct de Gwent: The Witcher Card Game. Ce dernier, qui incarne les changements publiés avec Thronebreaker: The Witcher Tales, a apporté un certain nombre de changements, notamment:

Le leader nest plus une carte jouable, il accorde désormais une capacité.

Les decks peuvent être construits avec différentes cartes - il y a du bronze, de largent et de lor - qui ont des coûts différents associés. Un deck ne peut atteindre un maximum de 165 recrues.

Il ny a pas de limite au nombre de cartes dargent et dor que vous pouvez utiliser, mais celles-ci mettront une plus grande brèche dans votre limite de recrue.

Plus vous gagnez, plus cela va vers vos récompenses quotidiennes, sous forme de pack de cartes (appelé keg). Ces fûts livrent cinq cartes. Vous pouvez en acheter dautres par microtransactions.

Le contenu du fût comprend des restes, utilisés pour fabriquer des cartes; poussière de météorite, utilisée pour fabriquer des cartes plus rares; et le minerai, utilisé pour acheter de nouveaux fûts.

Plus vous offrez de cartes premium, meilleur est le jeu que vous pouvez créer. Les joueurs hardcore auront des cartes plus rares et seront plus difficiles à battre, doù le désir de fabriquer et de se procurer de meilleures cartes dans lensemble.

Les joueurs se classent également tout au long dune saison dun mois. À la fin de la saison, vous obtiendrez des récompenses en fonction de votre rang. Ces récompenses, à leur tour, vous aideront à améliorer votre deck pour viser un rang plus élevé et une position de niveau de saison en saison.