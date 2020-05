Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Epic a confirmé ce que beaucoup de gens soupçonnaient - que Fortnite, son hit mondial, sera disponible pour la Xbox Series X et Playstation 5 lorsque chaque console sera lancée plus tard cette année.

Il nest pas surprenant dapprendre que le jeu qui a capturé autant de millions de joueurs au cours des deux dernières années sera représenté non seulement par la compatibilité avec les nouvelles consoles, mais par des versions à part entière du jeu.

Bien sûr, avec son style artistique et artistique cartoony, Fortnite ne sera pas nécessairement le jeu qui fait que les joueurs apprécient immédiatement la mise à niveau graphique apportée par la puissance de nouvelle génération, mais il est toujours bon de savoir que ce sera le cas.

Epic a également dévoilé aujourdhui la prochaine version de son moteur Unreal largement utilisé, Unreal Engine 5, avec une démonstration technologique extrêmement impressionnante sur la PS5, et a dautres nouvelles Fortnite à cet égard.

Étant donné que Fortnite est un titre de jeu en tant que service en direct, Epic ne veut pas le laisser languir sur Unreal Engine 4, tel quil est actuellement, et va donc déplacer le jeu vers le nouveau moteur. Ce processus se déroulera au milieu de 2021, dans un certain temps, mais est une indication révélatrice de limportance de Fortnite pour les plans dEpic pour lavenir. Ça ne va nulle part, les gens.

Dans lensemble, entre la démo et la durée de vie continue de Fortnite encore plus longue, Epic a laissé tomber des informations assez séduisantes sur ce que nous pouvons attendre des consoles de nouvelle génération - et il y aura probablement beaucoup plus de nouvelles à cet égard cet été.