Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La version 18 de PUBG est maintenant disponible, apportez avec elle de nombreux changements, y compris une carte Miramar récemment actualisée.

Miramar est la carte du désert de PUBG et à la suite des indices déposés sur les réseaux sociaux et des tempêtes de sable anormales dans le jeu, la nouvelle carte a maintenant été révélée, y compris de nouvelles zones, comme loasis et les ruines urbaines, vous donnant des zones supplémentaires à visiter.

Il y a des rafraîchissements sur la carte avec de nouveaux paysages, bâtiments et routes, ainsi que lajout dune piste de course, où vous pourrez tester le nouveau Golden Mirado, qui sera unique à Miramar.

Il y a aussi un Win94 avec une portée de 2,7x intégré, ce qui sera idéal pour tirer dans les vallées de Miramar, tandis quil y aura également des distributeurs automatiques dans le jeu pour obtenir des boissons et des analgésiques.

Il y a un nouveau domaine social du jeu appelé Cheer Park, qui est conçu pour vous permettre dinteragir avec dautres joueurs. Il contient beaucoup de choses amusantes - comme des éléments de parc dattractions - ainsi quun endroit pour sasseoir et prendre un dîner au poulet. Bien sûr, ce ne sont que des gens qui se tirent dessus, mais personne ne meurt ici.

Il y a des changements de devise, lécran des résultats a été mis à jour et il y aura un nouvel éditeur pour les finitions des armes à feu, pour ajouter un niveau de personnalisation supplémentaire.

La saison 13 doit commencer le 13 mai, avec un thème Toy Playground. Il y a beaucoup à vous divertir et la mise à jour est disponible maintenant, alors rendez-vous dans votre App Store et appuyez sur le bouton de mise à jour.