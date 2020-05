Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Epic a prouvé à plusieurs reprises quil a un véritable talent pour lire la pièce quand il sagit de Fortnite. Quil sagisse de savoir quand mettre à jour lîle avec de nouveaux emplacements et des changements de gameplay, ou même quand désactiver le jeu entier pendant quelques jours, aucun de ses paris na mal tourné jusquà présent.

Nous sommes donc ravis de voir comment son dernier jeu se déroule - Party Royale, le nouveau mode de jeu pour Fortnite, vise à offrir un espace dans le jeu moins agressif et compétitif, et plus relaxant et convivial.

Cest une île de fête sans armes, tout comme cela semble, où les joueurs peuvent courir ensemble jouer à des mini-jeux et expérimenter avec leurs armoires en constante expansion tout en discutant et en traînant. À un moment comme celui-ci, cela semble être une idée absolument fabuleuse, et il serait intéressant de savoir quand Epic commencera à travailler sur le nouveau mode.

Pourtant, le jeu le plus reconnaissable au monde ne va pas simplement lancer un nouveau mode sans fanfare, il nest donc pas surprenant quEpic ait un gros coup prévu. Le 8 mai, pendant une heure à partir de 21 h HE ou 18 h HP (ou lheure légèrement antisociale de 2 h 00 ici au Royaume-Uni), les joueurs pourront basculer vers un triplet de sets consécutifs de Dillon Francis, Steve Aoki et deadmau5, tous sur lécran principal de Party Royale.

Cela devrait être très amusant, bien que cela ne soit pas à la hauteur de la complexité de la présentation de la récente émission de Travis Scott. Heureusement, la première sera répétée le 9 mai, à 14 h HE, à 11 h HNP ou à 19 h 00 HNC, nous savons donc quand nous nous connecterons pour la regarder. Tout comme un vrai concert, rien ne vous empêche non plus darriver à mi-chemin.

Fortnite compte désormais plus de 350 millions de joueurs inscrits! En avril, les joueurs ont passé plus de 3,2 milliards dheures en jeu.



Continuons la fête avec notre Party Royale Premiere LIVE le 8 mai à 21 h HE avec @DillonFrancis @steveaoki @ deadmau5 : https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO - Fortnite (@FortniteGame) 6 mai 2020

De plus, toute personne qui se connecte à Fortnite entre la soirée du 8 mai et le matin du 11 mai recevra gratuitement un délicieux Neon Wings Back Bling, pour célébrer le lancement et vraiment obtenir ce look de fête.

Epic dit que Party Royale est un domaine expérimental qui devrait évoluer rapidement, et il y a déjà quelques activités en attente pour les joueurs, y compris des défis de parachutisme, des courses de bateaux et des fonctionnalités à regarder sur son grand écran. Tout cela sans armes ni tapis, (espérons-le), empêchant les farceurs embêtants de gâcher votre temps.

Party Royale est disponible en version bêta juste avant son lancement complet ce week-end - vérifiez simplement que vous avez la dernière version du jeu téléchargée sur la plate-forme que vous préférez, et lancez-vous pour explorer lîle, seul ou avec des amis.