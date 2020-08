Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red organise cet été une série dévénements en ligne pour Cyberpunk 2077 .

La convention de jeux vidéo de lE3 ayant été annulée cette année à cause de vous savez quoi, le studio ne pourra pas présenter ses briefings de jeu à huis clos comme dhabitude.

Par conséquent, il accueillera une série de présentations en ligne, appelées Night City Wire (du nom de la ville fictive dans laquelle se déroule Cyberpunk 2077).

Voici des détails sur la façon de regarder le prochain épisode en direct, ainsi que sur ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Le prochain événement aura lieu dans quelques jours, le lundi 10 août, quelques semaines après la diffusion de lépisode 1 - vous pouvez toujours regarder ce premier épisode en haut de cette histoire, même si nous le remplacerons par lépisode 2 lorsque le flux est en direct. La prochaine entrée débutera à 18h CEST.

Voici les horaires dans votre région:

Côte ouest des États-Unis: 9h PDT

9h PDT Côte est des États-Unis: midi HAE

midi HAE Royaume-Uni: 17h BST

17h BST Europe centrale: 18h CEST

18h CEST Japon: 1h JST (mardi 11 août)

Vous pourrez regarder lévénement Cyberpunk 2077 Night City Wire via un flux vidéo que nous hébergerons en haut de cette page.

Il sera également en direct sur la chaîne Twitch de CD Projekt Red . Et, vous pouvez suivre le compte Twitter Cyberpunk pour plus dinformations jusquà et tout au long de lévénement.

Malheureusement, CD Projekt Red a récemment annoncé que la sortie de Cyberpunk 2077 avait été retardée - au 19 novembre 2020. Le jeu est prêt, mais les tests de bogues prennent plus de temps que prévu initialement.

Cela signifie quil pourrait y avoir plus dyeux sur ces événements de Night City Wire quauparavant. Heureusement, le premier épisode était un regard captivant sur la façon dont vous pourrez pirater des caméras et même dautres personnages pour avoir un aperçu approfondi des événements passés, et a lancé une nouvelle bande-annonce.

Le prochain montrera apparemment certaines des armes que vous utiliserez, ainsi quun aperçu des différents parcours de vie disponibles.

Rejoignez-nous le lundi 10 août à 18h CEST, sur https://t.co/y8iUIM0gBv pour lépisode 2 de Night City Wire! Cette fois, nous partagerons des détails sur les chemins de vie, vous montrerons les types darmes que vous utiliserez dans le jeu et discuterons de la transformation de Refused en SAMOURAI! # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 6 août 2020

Cyberpunk 2077 sortira sur Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4 et PC le 19 novembre. Une version de Google Stadia suivra à un moment donné par la suite. Les deux versions de nouvelle génération proposeront également des mises à niveau gratuites, grâce auxquelles si vous achetez des copies Xbox One ou PS4, vous obtiendrez une mise à jour respective de la série X ou de la PS5 sans frais supplémentaires.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Max Freeman-Mills.