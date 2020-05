Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

CD Projekt Red organise apparemment son propre événement en ligne pour Cyberpunk 2077 .

Avec la convention des jeux vidéo E3 annulée cette année en raison de vous-savez-quoi, le studio ne pourra pas présenter ses briefings de gameplay à huis clos comme dhabitude.

Par conséquent, il accueillera une présentation en ligne, appelée Night City Wire (du nom de la ville fictive dans laquelle se trouve Cyberpunk 2077).

Voici donc ce que nous savons de lévénement Night City Wire jusquà présent et comment vous pourriez le regarder vous-même.

Bien que nous ne sachions pas encore grand-chose sur lévénement lui-même, nous connaissons une date: le 11 juin 2020.

Cest grâce à une publication du compte Twitter officiel de Cyberpunk 2077.

Naturellement, avec juste le teaser pour continuer, nous ne savons pas où le flux en ligne pourrait apparaître.

Cependant, nous sommes presque sûrs quil sera disponible en ligne, car les emoji utilisés dans le tweet teaser étaient dun téléviseur / écran. Il a également été suivi dun tweet de Marcin Momot, responsable de la communauté mondiale de CD Projekt Red, dans lequel il a simplement déclaré: "Des trucs seront montrés!"

Avec le lancement du jeu le 17 septembre, il sera presque terminé à la mi-juin, donc nous attendons à tout le moins de nouvelles informations et des séquences de gameplay.

Il pourrait même y avoir une surprise ou deux.

Nous mettrons à jour quand nous en saurons plus, mais si vous ne pouvez pas attendre jusquau 11 juin, consultez les démos que Projekt Red a publiées jusquà présent, y compris la vidéo Deep Dive de Gamescom 2019 et la procédure de jeu originale de 48 minutes dE3 2018.

Cyberpunk 2077 sortira sur Xbox One, PS4 et PC le 17 septembre 2020. Une version de Google Stadia suivra, ainsi quune version confirmée de Xbox Series X (qui sera gratuite pour ceux qui achètent la version Xbox One en premier).

Elle na pas encore été annoncée pour PlayStation 5 , mais nous mettrons beaucoup dargent dessus si tôt.