Plusieurs conférences ont été obligées de se connecter uniquement en ligne ou dannuler complètement cette année, et lE3 - peut - être la plus grande convention de jeu - ne fait pas exception. Mais ce nest pas parce que lE3 ne se produit pas cet été que les éditeurs et les développeurs ne préparent aucune annonce.

En fait, beaucoup dentre eux semblent préparer leurs propres événements virtuels. Le 1er mai, Geoff Keighley, créateur des Game Awards, a annoncé le remplacement de lE3 . Appelé Summer Game Fest, il permet essentiellement aux éditeurs et aux développeurs dhéberger des keynotes en ligne uniquement sous une marque de conférence.

Les événements eux-mêmes seront diffusés sur Facebook, Mixer, Twitch, Twitter, YouTube et les propres chaînes des éditeurs.

Le Summer Game Fest se déroulera de mai à août 2020, proposant des «dernières nouvelles, des événements dans le jeu et du contenu jouable gratuit» de sociétés bien connues telles quActivision et Warner Bros. Interactive Entertainment., Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment , Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Valve et 2K.

Dans un communiqué de presse, les organisateurs du Summer Game Fest ont déclaré quils prévoyaient également doffrir «des démonstrations jouables et à durée limitée et des essais de certains contenus de jeu», et que la conférence se terminerait par une Gamescom: Opening Night Live.

Les détails sur les autres événements individuels nont pas été révélés mais arriveront dans les semaines à venir. Un calendrier initial sera affiché sur le site Web du Summer Game Fest au début de mai.