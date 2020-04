Lévénement PUBG Mobile est prévu pour le 7 mai, révèlent les indices du code Morse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

PUBG Mobile a quelque chose dans ses manches, avec la société laissant tomber quelques indices subtils sur Twitter, que nous avons décodés.

Sur un certain nombre de tweets récents, nous avons repéré du code Morse dans les coins des images - vous pouvez trouver ces tweets ici , ici , ici , ici et ici - et il peut y en avoir plus. La structure de pointillés commune du code Morse nous a sauté aux yeux.

Nous ne savons pas sil y a un ordre particulier dans le libellé, mais jusquà présent, nous avons MISE À JOUR DES NOUVELLES CARTES MIRAMAR 5-7.

Le 5-7 est la date au format américain, donc le 7 mai, tandis que "MIRAMAR" est la carte du désert de PUBG. Il nest pas clair si lavertissement sapplique à Miramar, ou si les "NEWMAPS" sappliquent à Miramar pour le moment. Une fuite précédente suggérait une mise à jour de la carte Miramar.

Quoi que cela signifie, la mention de nouvelles cartes excitera certainement les joueurs sur ce qui sen vient - car les nouvelles cartes sont toujours bonnes.

Heureusement, nous avons une autre pièce majeure du puzzle, et cest la confirmation que la version 18 de PUBG Mobile sortira le 7 mai, ce qui rend toutes ces pièces bien assemblées.

Grondant au loin ... quelque chose arrive ...



La version 0.18.0 sera lancée le 7 mai #PUBGM #PUBGMOBILE pic.twitter.com/zWANdTdGL9 - PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) 27 avril 2020

La vidéo daccroche présente ce qui ressemble à un distributeur automatique et ce nest pas la première fois que nous voyons des machines interactives dans PUBG . En arrière-plan, il y a le rugissement dun moteur, ce qui suggère que lun des nouveaux éléments sera probablement quelque chose avec un gros V8.

Il ne reste pas longtemps et nous garderons un œil sur le Code Morse pour voir ce qui sen vient.