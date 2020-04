Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lindustrie des jeux a lancé linitiative Games for Carers pour célébrer et récompenser le personnel de première ligne du NHS au Royaume-Uni qui va au-delà de lappel du devoir en ces temps difficiles.

Il offre plus de 85 000 jeux gratuits ou abonnements à des soignants avec des adresses e-mail officielles du NHS, avec de nombreux petits et grands éditeurs et studios qui se connectent pour aider.

Des entreprises comme Codemasters, Konami, Sega, Media Molecule, Xbox et Team 17 ont fait don de jeux et dadhésions qui peuvent être réclamés par le personnel de première ligne.

"Notre incroyable personnel du NHS travaille dur sur la ligne de front, et cest génial de voir lindustrie britannique des jeux vidéo sunir pour dire merci à travers cette campagne", a déclaré la ministre britannique des Industries créatives, Caroline Dinenage.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des sociétés de jeux pour aider à assurer la sécurité des personnes et je suis ravi que le secteur continue de soutenir le NHS de manière aussi innovante."

Pour réclamer un jeu ou un abonnement gratuit, le personnel du NHS doit se rendre sur le site Web dédié à giveaways.keymailer.co/nhs . Il vous demandera une adresse e-mail NHS et révélera ensuite la longue liste de jeux disponibles au choix.

En plus de Games for Carers, lindustrie britannique des jeux a travaillé avec le gouvernement pour ajouter des messages "Restez à la maison, sauvez des vies" dans de nombreux titres.