WWE 2K21 annulé, pas de jeu officiel de la WWE cette année

Il ny aura pas de WWE 2K21 avec la WWE elle-même révélant quil ny aura pas de jeu de lutte sous licence officielle de 2K Games cette année.

Cela pourrait ne pas surprendre certains, car le lancement de WWE 2K20 ne sest guère déroulé comme prévu.

Après avoir abandonné le studio Jukes de longue date, en faveur de confier le seul rôle de développement à Visual Concepts, 2K a fini par publier un jeu cassé et incomplet afin datteindre la date de sortie souhaitée.

De nombreux correctifs plus tard et WWE 2K20 ont été principalement réparés, mais le processus a clairement contrarié la WWE et son propriétaire Vince McMahon - ainsi que larmée de fans de "lUnivers WWE".

Lors dun appel aux résultats, le directeur financier par intérim de la WWE, Frank Riddick, a simplement déclaré: "Il ny aura pas de lancement de jeu cette année."

Il na pas précisé, mais cela correspondait aux rumeurs précédentes selon lesquelles 2K allait mettre fin à sa franchise annuelle de simulation de lutte pour 2020.

Cela vient de lécrivain de WWE 2K Justin Leeper, qui a également révélé que léditeur de jeux est susceptible de sortir "un type de jeu WWE différent dun développeur de jeux différent de Visual Concepts". Cependant, nous navons plus entendu parler de ces plans.

Pour être juste, la WWE elle-même essaie actuellement de rester pertinente pendant les mesures de verrouillage actuelles aux États-Unis, mais diffuse ses émissions phares, Raw, Smackdown et NXT, à huis clos dans son centre de formation Performance Center. Vous pouvez les regarder en direct et en rattrapage sur BT Sport .

Il a également dû accueillir son premier Wrestlemania sans foule le mois dernier, ce qui, nous le disons, a été largement réussi et agréable, compte tenu.