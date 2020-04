Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il y a eu des liens TV / jeux intéressants auparavant, y compris Narcos et Stranger Things ces derniers temps, mais qui aurait pensé que Peaky Blinders serait un candidat?

Curve Digital pense clairement que cela fonctionne comme il la annoncé Peaky Blinders: Mastermind, un jeu de puzzle-aventure se déroulant au début du 20e siècle à Birmingham, en Angleterre, et mettant en vedette les exploits des Shelbys.

À venir plus tard en 2020, le jeu sera publié sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il présente des graphiques isométriques et une mécanique de jeu intéressante qui utilise la manipulation du temps ainsi que lensemble des personnages pour atteindre les objectifs.

"Il y a un moment dans lémission où Tommy Shelby explique quil ne se soucie ni du passé, ni de lavenir; tout ce qui lui importe cest un moment crucial dont il se souvient de la minute du soldat", a expliqué le directeur du jeu, James Marsden. "Nous avons conçu notre jeu autour de cette idée, permettant au joueur de planifier des actions en arrière et en avant dans le temps, en chorégraphiant un ensemble de personnages pour synchroniser leurs actions pendant ces moments cruciaux."

Une bande-annonce de jeu détaille le concept plus clairement, avec des actions ratées pouvant être rembobinées à temps afin que le joueur puisse réessayer.

Le créateur et écrivain de Peaky Blinders, Steven Knight est ravi que son spectacle soit adapté à la forme du jeu: "Avec le lancement du jeu Peaky Blinders: Mastermind, nous vous invitons à entrer dans ce monde et à y participer, à y vivre, et prenez place à côté de la famille Shelby alors quelle se bat pour sa survie ", a-t-il déclaré.

"Tu vas devoir être aussi intelligent que Tommy, aussi dur quArthur, aussi impitoyable que Polly. Bonne chance et souviens-toi, tu es vraiment un Peaky Blinder maintenant."

Pour ceux qui nont pas encore vu la série BBC, les cinq saisons sont maintenant disponibles à regarder sur Netflix.