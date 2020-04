Comment essayer Minecraft avec RTX beta et améliorer votre expérience avec le lancer de rayons

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Minecraft a maintenant été mis à niveau et amélioré avec le lancer de rayons pour des visuels encore meilleurs et des mises à niveau du monde étonnantes. Minecraft avec RTX, comme on le sait, est disponible pour ceux qui exécutent Windows 10 sur un PC qui peut le prendre en charge.

Cette version de Minecraft apporte un éclairage global amélioré, des reflets deau améliorés et des ombres précises dans votre monde Minecraft.

Tant que vous disposez d une carte graphique capable de lancer de rayons (Nvidia GeForce RTX 2060 ou supérieure), vous pouvez découvrir ces visuels par vous-même et voici comment.

Pour essayer Minecraft avec RTX beta, vous devez dabord vous assurer que vous exécutez Windows 10 avec la bonne carte graphique. Si vous possédez déjà Minecraft, vous pouvez essayer gratuitement Minecraft avec RTX beta.

Suivez ces étapes pour commencer:

Visitez le Windows Store et téléchargez lapplication Xbox Insider Hub Une fois cela fait, cliquez pour ouvrir lapplication et cliquez pour rejoindre le programme Xbox Insider Une fois que vous avez rejoint, cliquez sur licône de boîte ouverte à gauche Vous devriez alors voir une ouverture pour rejoindre la bêta de Minecraft pour Windows 10, cliquez dessus puis cliquez pour rejoindre Sélectionnez loption qui dit "Minecraft pour Windows 10 RTX Beta" Vous avez ensuite la possibilité de télécharger Minecraft ou de mettre à jour votre version actuelle

Il convient de noter que si vous êtes déjà dans la version bêta standard de Minecraft (la version non RTX), les étapes pour vous inscrire sont légèrement différentes. Vous pouvez trouver des détails à ce sujet ici .

Lorsque vous avez installé Minecraft avec RTX beta, vous pouvez rester bloqué pour profiter de votre expérience Minecraft améliorée. La meilleure façon de le faire est de télécharger des mondes Minecraft pré-construits qui ont déjà été soigneusement conçus pour utiliser les améliorations du lancer de rayons.

Vous pouvez les trouver sur le marché Minecraft. Recherchez simplement le contenu balisé avec RTX. Il convient de noter que le lancer de rayons ne peut pas être activé pour tous les mondes Minecraft. Ils doivent dabord être activés pour le lancer de rayons, cest donc la meilleure façon de les essayer.

Il sagit, bien sûr, dune version bêta, il existe donc des problèmes connus qui existent et dautres qui sont activement résolus également. Vous pouvez voir les problèmes actuels ici et soumettre des commentaires et des bugs également si vous souhaitez aider à améliorer le jeu.