Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La partie II du dernier d'entre nous ne sera pas disponible le 29 mai, car elle a été victime de la pandémie du coronavirus. Naughty Dog a retardé la sortie du jeu « jusqu'à nouvel ordre ».

La suite de l'un des meilleurs jeux de tous les temps sera fixée cinq ans après les événements de The Last of Us de 2013 - bien qu'il arrivera finalement après une période de développement plus longue dans le monde réel. Ila déjà subi un certain nombre de retards depuis son annonce initiale en 2016, le dernier peut-être le plus compréhensible.

Ce nouveau retard indéfini n'est pas dû à d'autres problèmes de développement, mais parce que Sony Interactive Entertainment ne sera pas en mesure de lui donner l' « expérience de lancement » dans ce climat actuel qu'un jeu de cette ampleur mérite.

Mise à jour : SIE a pris la décision difficile de retarder le lancement de The Last of Us Part II et Iron Man VR de Marvel jusqu'à nouvel ordre. Sur le plan logistique, la crise mondiale nous empêche de fournir l'expérience de lancement que nos joueurs méritent.

— PlayStation (@PlayStation) 2 avril 2020

Naughty Dog a également publié une déclaration, disant qu'il était « confronté à la réalité » que « en raison de la logistique hors de notre contrôle, nous ne pouvions pas lancer The Last of Us Partie II à notre satisfaction ».

Un message de nous sur le retard de The Last of Us Partie II : pic.twitter.com/AGSSRFMJ8A

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 avril 2020

Les deux entreprises ont dit que le jeu est retardé, pas annulé, jusqu'à ce qu'ils puissent résoudre des problèmes logistiques. « Nous espérons que ce ne sera pas un long délai et nous vous mettrons à jour dès que nous aurons de nouvelles informations à partager », explique-t-il.

Sony a également retardé Iron Man VR, ce qui signifie que d'autres versions de jeux sont également affectées par la pandémie.