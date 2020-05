Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Harry Potter: Puzzles & Spells est un nouveau jeu mobile pour les appareils iOS , Android , Facebook et Amazon, et nous avons maintenant une bande-annonce, que vous pouvez voir ci-dessus.

À venir "bientôt", le jeu est le premier casse-tête de match-3 sous licence officielle basé dans le monde de Harry Potter. Il est également lun des rares jeux mobiles à présenter Harry lui-même, ainsi que les favoris des fans Hermione, Ron et bien dautres.

Il est imprégné de thèmes du monde magique, avec des sorts et des potions débloqués au fil des progrès, ainsi que des pièces de puzzle, notamment des grenouilles au chocolat et dautres bonbons et objets poteriesques.

Des points dexpérience peuvent être gagnés dans le jeu, qui peuvent être utilisés pour acquérir de nouvelles capacités magiques, ainsi que pour monter de niveau et personnaliser des personnages de joueurs uniques.

Les joueurs peuvent également former et rejoindre des clubs, pour socialiser et participer à des défis collaboratifs.

"Nous voulions faire du jeu une célébration non seulement des livres dHarry Potter mais aussi des fans qui ont grandi en lisant la série", a déclaré Bernard Kim, président de lédition de Zynga, à Pocket-lint.

"Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli par léquipe pour créer un jeu qui plaira à tous, accessible et authentique.

"Zynga est ravie dapporter le premier jeu de puzzle-match du monde magique 3 pour mobile, et nous avons hâte que les fans du monde entier mettent la main sur les Puzzles et les Sorts."

Le jeu a dabord été disponible aux Philippines dans le cadre dune période de "lancement en douceur", mais il sera bientôt publié dans le monde entier.