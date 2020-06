Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

De bons vieux jeux par navigateur - si vous n'avez pas plongé votre orteil en particulier récemment, vous pourriez soupçonner qu'il s'agit de reliques des premiers jours de l'Internet, un moyen d'obtenir des jeux gratuits sous votre ceinture si vous n'aviez pas de console réelle. Eh bien, il y a en fait une gamme impressionnante d'expériences là-bas dans votre navigateur.

Cela pourrait signifier des temps en solo, ou des RPG massivement multijoueurs qui s'étendent sur des continents, certains avec des systèmes basés sur le texte et d'autres avec des graphismes et des graphismes impressionnants. Peu importe, vous pouvez parier sur la recherche d'une gamme de grand plaisir dans ces jeux.

Nous avons répertorié quelques-unes des options les plus amusantes, uniques et convaincantes disponibles pour vous dans cette fonctionnalité, pour vous aider à trouver la meilleure façon de manger un peu de temps, ou même pour vous aider à découvrir votre prochaine obsession.

Fallen London a récemment célébré son dixième anniversaire, ce qui est tout à fait le jalon d'un jeu de rôle basé sur des textes de ce genre. C'est une aventure mystérieuse basée sur des textes qui est totalement unique pour chaque joueur, dans un Londres Lovecraftian séduisant et effrayant.

C' est très amusant de passer à chaque fois, de vérifier une fois ou un jour ou tout ce que vous voulez, de voir ce qui arrive à votre personnage ensuite, et d'explorer les nombreuses histoires que vous pouvez rencontrer.

Spelunky est un grand incontesté dans tous les jeux, pas seulement pour les jeux par navigateur. C'est un jeu d'exploration aléatoire qui vous voit plomberer les profondeurs d'un système de grottes à la recherche de trésors, dont vous trouverez beaucoup.

Une version HD du jeu a suivi cette édition low-fi, mais il est tout aussi amusant de jouer l'original et est tout aussi ouvert à la speedrunning et à la rejouabilité. Un vrai classique.

Une prémisse simple est au cœur de 10 balles - vous contrôlez une tourelle qui a 10 coups à faire, et vous pouvez les faire quand vous le souhaitez. Chaque balle que vous tirez peut déclencher des réactions en chaîne lorsqu'elle frappe un vaisseau volant, il s'agit donc d'essayer de créer le plus de chaos possible avec vos munitions.

C' est un super petit jeu « un essai de plus », qui vous encourage à continuer à voir quelles tactiques fonctionnent le mieux et à être patient avec vos coups de feu. Cela en fait un excellent moyen de remplir quelques minutes de temps d'inactivité.

Les chances sont que vous avez joué 2048 à un moment donné - le jeu de mathématiques simples est devenu énorme il ya quelques années. Eh bien, dis-le tranquillement, mais il arrachait le concept identique, mais le design et l'art de Threes de loin supérieur ! Le plus souvent joué comme une application, vous pouvez néanmoins passer un bon moment avec ce jeu simple dans votre navigateur gratuitement.

C' est diaboliquement simple, mais être sérieusement doué n'est pas un exploit méchant, et certainement, beaucoup de nos cellules cérébrales ont perdu de vue en essayant d'atteindre des nombres de plus en plus élevés au fil du temps.

Un autre véritable classique du monde du jeu en ligne est Runescape - il est assez vieux maintenant que des générations de joueurs ont traversé ses rangs. RPG multijoueur massif, Runescape vous donne une totale liberté pour façonner votre personnage, profession et quêtes.

C' est incroyable combien de temps il a duré, et le développeur Jagex l'a constamment réinventé au fil des ans, ce qui le rend de plus en plus accueillant pour les joueurs débutants. Il n'y a pas de temps comme le cadeau pour plonger !

A Dark Room est comme une prise énigmatique d'un jeu de clicker classique - vous ne pouvez pas faire grand-chose à la fois, alors il s'agit de le laisser ouvert dans un onglet et de revenir convertir des actions si souvent. Il est prudent avec ses détails de l'histoire, les mettant lentement au fil du temps.

Vous jouez à un étranger bloqué dans les terres frontalières, bâtissant une petite communauté au fil du temps, mais toujours sous la menace des animaux et du temps.

Il

n'y a rien de tout à fait comme un jeu de golf rapide, mais Wonderputt prend la formule et la réinvente à travers des transitions intéressantes et un design de niveau inventif. Vous allez jouer à travers une longue série de trous dans un monde en évolution qui rappelle les dessins de Monument Valley et MC Escher.

C' est très amusant, et pas trop taxant du tout.

Vous pourriez penser qu'appeler Line Rider un jeu est de l'étirer, mais vous sortez tout ce que vous y mettez. C'est un peu classique de plaisir sur Internet qui vous permet de tracer un parcours pour votre petit traîneau à suivre.

Incartez-vous dans le jeu et avant de le savoir, vous aurez des modèles massifs et complexes à jouer à travers. Les gens ont même synchronisé leurs morceaux avec de la musique célèbre pour plus de crédit.

Le pouvoir de l'intelligence artificielle est difficile à surestimer, tout comme son potentiel pour changer radicalement les charges de processus dans notre vie quotidienne. Il a aussi des utilisations amusantes, cependant, comme en montre la deuxième version d'AI Dungeon, qui écrit une aventure de texte personnalisée et aléatoire pour vous de jouer à chaque fois que vous l'ouvrez, selon quelques paramètres.

Vous ne trouverez peut-être pas chaque itération un succès d'histoire déchirante, mais cela vaut la peine d'expérimenter avec purement pour voir ce qu'il vomit et avant de le savoir, vous êtes susceptible d'être enveloppé par un monde complètement unique à vous.

Cube Slam, l'une des gammes de Google, est une simple réinvention du jeu de Pong classique - vous déplacerez une pagaie pour jouer au tennis contre des adversaires. Il a un grand style d'art blocky simple et est amusant et réactif à jouer.

De plus, avec beaucoup de difficultés à surmonter, vous aurez beaucoup de place pour améliorer et perfectionner vos compétences au fil du temps.

Ceci est un autre jeu Internet classique - GeoGuessr vous dépose sur un endroit aléatoire sur Google Street View, potentiellement n'importe où dans le monde entier. Votre travail consiste simplement à placer une épingle sur Google Maps pour estimer où vous pensez être.

C' est sans cesse amusant, et l'élément aléatoire signifie que pas deux jeux sont les mêmes. Parfois, il vous sera facile de déterminer votre emplacement, tandis que d'autres fois vous n'aurez absolument aucune idée.

Un classique de jeu porté dans le lecteur Flash d'Adobe et disponible pour jouer en ligne - c'est la vente facile pour Doom. C'est l'un des tireurs à la première personne les plus influents (et amusants) de tous les temps et est vraiment simple à jouer selon les normes modernes.

Il

n'y a pas grand-chose à dire, au-delà du fait que si vous n'avez jamais joué le DOOM original, et surtout si vous avez apprécié la mise à jour 2016 pour consoles modernes, vous devez essayer.

Nous fermons notre liste avec un jeu si célèbre qu'il se présente fondamentalement - QWOP. Vous n'avez que ces quatre boutons sur votre clavier pour essayer désespérément de contrôler un athlète qui tente un sprint direct.

Si vous ne l'avez jamais vu jouer, croyez-nous quand nous disons que c'est environ un million de fois plus dur qu'il n'y paraît. Borderline impossible, mais fiable drôle de regarder et de rivaliser avec des amis sur, QWOP est un morceau de l'histoire de l'Internet que vous pouvez toujours essayer gratuitement quand vous le souhaitez.