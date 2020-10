Cyberpunk 2077 retardé encore une fois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a annoncé un autre report de Cyberpunk 2077 .

Initialement prévu pour le 16 avril, repoussé au 17 septembre, puis basculé au 19 novembre, le jeu ne sortira plus en magasin que le 10 décembre 2020.

Annoncé sur Twitter, le retard est dû au test complet de neuf versions différentes du jeu, sur plusieurs plates-formes.

Nous avons des nouvelles importantes à partager avec vous pic.twitter.com/qZUaD6IwmM - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 octobre 2020

Cyberpunk 2077 est lun des titres les plus attendus de lannée, dautant plus quil sagit de la première sortie majeure de CD Projekt Red depuis The Witcher 3: The Wild Hunt a remporté plusieurs des plus grands prix de jeu en 2015 et a engendré une nouvelle série Netflix.

Au moins, le nouveau délai de 21 jours signifie que les versions de nouvelle génération peuvent être lancées aux côtés des versions actuelles. À lorigine, il était prévu que les éditions Xbox One et PS4 arrivent en premier (avec PC et Stadia), avec les versions Xbox Series X / S et PS5 à suivre. Maintenant, ils peuvent tous être disponibles en même temps.

"Nous pensons que nous avons un jeu incroyable entre nos mains et sommes prêts à prendre toutes les décisions, même les plus difficiles, si cela vous conduit finalement à obtenir un jeu vidéo dont vous tomberez amoureux", a déclaré Adam Badowski de CD Projekt Red et Marcin Iwinski.

Écrit par Rik Henderson et Maggie Tillman.