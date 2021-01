Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest comme si hier seulement que Rockstar Games sortait son Red Dead Redemption 2 acclamé par la critique, nous laissant nous immerger dans un monde frontalier massif de bandits et de fusillades. Cela ne pouvait sûrement pas avoir été aussi longtemps à lavance quand il a lâché le Grand Theft Auto 5 incroyablement réussi, nest-ce pas?

Eh bien, ça le peut, en fait. GTA 5 a peut-être été réédité depuis pour allonger sa durée de vie, mais il est sorti à lorigine en 2013. Beaucoup de choses ont changé depuis, et avec une nouvelle génération de consoles au coin de la rue, comprenant la PS5 et la Xbox Series X , les rumeurs sont commence à tourner que le prochain jeu de la franchise la plus célèbre de Rockstar pourrait être en route.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur Grand Theft Auto 6 ici pour votre délectation - passons à lessentiel.

En commençant par les dates de sortie possibles, cela vaut la peine de vous donner un peu de contexte. Alors que GTA 5 est sorti en 2013, Rockstar na pas pu immédiatement consacrer toute son attention au développement dune suite. Il a apparemment commencé à travailler sur GTA 6 en 2014, mais en attendant, il fallait faire le petit problème de Red Dead Redemption 2, sans parler des versions PC, PS4 et Xbox One de GTA 5, et les versions PC et Google Stadia de Red Dead Redemption 2.

Tous ceux-ci prennent du travail, mais sont maintenant à lécart. Cest la logique appliquée à une fuite récente , prétendument dun testeur de jeu qui a été en contact avec GTA 6 pendant le développement. Cette source, qui reste non corroborée, suggère que Rockstar vise une date de sortie fin 2020 ou 2021.

2020 serait franchement surprenant à ce stade - Rockstar lâcherait une bombe majeure sil sortait un jeu de cette ampleur dans lannée suivant son annonce. Nous pensons que la date 2021 est beaucoup plus probable, avec une annonce qui la précédera denviron un an.

En effet, des rumeurs récentes suggèrent quune annonce teaser 2020 pourrait être proche, grâce à des taquineries artistiques étranges publiées par le développeur et une vidéo "privée" trouvée cachée sur sa chaîne YouTube. Cela nous donne encore plus limpression quil sera entièrement publié en 2021 - ou même en 2022, en tenant compte des retards de la marque Rockstar.

(1/2) Avec laide de la nouvelle vidéo YouTube de @SWEGTA , jai finalement réalisé que Rockstar se préparait à annoncer quelque chose. Maintenant, chez GTAVINR, nous espérons sincèrement que cest GTA 6. Avec de bonnes chances que ce soit le cas, mais en rassemblant toutes les pièces, il y a quelques mois, R * a publié une liste demplois - GTA VI News & Leaks (@GTAVINR) 5 mars 2020

Cela dit, un autre noyau dinformations peut sappliquer ici, sous la forme des demandes les plus récentes de Rockstar North pour lallégement fiscal au Royaume-Uni. Il y a un peu de controverse qui gronde sur la question de savoir si vous pouvez vraiment appeler GTA et Red Dead Redemption 2 "culturellement britanniques", comme le veut le régime fiscal, mais la comptabilité de Rockstar montre néanmoins un flux constant dallégements fiscaux ces dernières années.

Comme la souligné Tax Watch , cela suggère un développement continu, et certains lutilisent comme une indication que GTA 6 est en cours. Cest un peu exagéré, car la déclaration de revenus est entièrement générique et ne mentionne aucune franchise, mais quand même - nous savons quils sont prêts à quelque chose !

Maintenant, il y a une autre option ici - 2K, qui publie la série Grand Theft Auto, a récemment mis à jour ses plans fiscaux pour permettre une augmentation considérable des dépenses de marketing en 2023, un certain temps pour linstant. En fait, il sattend à dépenser le double de ce quil a prévu pour 2021 et 2022. Cela alimente la spéculation selon laquelle il sattend à commercialiser le prochain jeu GTA en 2023, et dépensera beaucoup dargent dessus.

Plus récemment, nous avons eu encore plus de carburant versé sur le feu par un rapport de Jason Schreier à Kotaku , regardant comme il la déjà fait sur la culture de travail chez Rockstar, qui est célèbre. Le rapport mentionne que, selon ses sources, le prochain Grand Theft Auto est en effet en préparation, mais en est encore à un stade précoce de développement.

Tout cela revient à peu près à la même image - la prochaine GTA est certainement en route, mais vous ne devriez pas espérer quelle apparaîtra bientôt.

Lautre détail clé contenu dans cette première grosse fuite autour de GTA 6 concernait probablement les plates-formes sur lesquelles il est susceptible de sortir. De toute évidence, GTA 5 est sorti vers la fin dune génération de consoles, libérant sur PS3 et Xbox 360, puis réédité avec de meilleures performances et de meilleurs graphismes sur la prochaine série de consoles.

Apparemment, ce modèle ne sera pas répété avec GTA 6, cependant. La fuite suggère que le jeu sera exclusif à la Playstation 5 et à la Xbox Series X de Microsoft.

Étant donné que ces deux consoles devraient sortir pendant la saison des vacances de 2020, cela correspond à ce que nous avons entendu sur la fenêtre de sortie du jeu.

Cependant, étant donné que Red Dead Redemption 2 a mis beaucoup moins de temps à venir sur PC que GTA 5 il y a des années, il serait légèrement surprenant que GTA 6 ne se rende pas également sur PC dans lannée suivant sa sortie.

Attendre des détails sur un nouveau jeu GTA implique généralement un domaine majeur de spéculation - où sera-t-il réglé? Bien que les personnages et les intrigues soient tout aussi sujets à des détails intéressants, il y a quelque chose dans le cadre de GTA qui semble être le choix le plus crucial que Rockstar doive faire. Que ce soit Liberty City, Los Santos ou une autre région métropolitaine, le terrain de jeu dans lequel les joueurs se révolteront est un gros point dinterrogation qui pèse sur le jeu.

En ce moment, cest là que la spéculation se concentre, les joueurs de GTA Online étant récemment convaincus que GTA 6 aura lieu à Vice City, la version alternative très appréciée de Miami de GTA 3. Le raisonnement derrière cela? Le dernier DLC de course de GTA Online, Open Wheels, a un circuit de course qui ressemble étrangement au contour dune carte qui comprendrait Miami, ainsi quun morceau du Mexique. Le contour semble assez clair, comme vous pouvez le voir dans limage ci-dessous, mais évidemment Rockstar garde ses propres conseils à ce stade.

Cette idée a été un peu plus détaillée par une récente fuite présumée , qui proviendrait apparemment de lami dun ancien employé mécontent de Rockstar. Si lon en croit les informations, le jeu se déroulera en Floride et aura une carte plus grande que GTA 5 et Red Dead Redemption 2 combinées, couvrant trois villes dont Vice City. Les joueurs pourront apparemment contrôler quatre protagonistes différents, développant les trois personnages principaux de GTA 5.

Il a également été suggéré ailleurs que Liberty City (de GTA III), San Andreas (de GTA: San Andreas, natch) et le Midwest pourraient figurer, ou peut-être même tout ce qui précède pour différentes sections.

Quoi quil en soit, attendez-vous à ce que le jeu repousse les limites de ce dont le nouveau matériel de Sony et Microsoft est capable. Il ny a aucune garantie que le monde du jeu sera plus grand et plus détaillé que la carte de GTA 5, mais cest certainement ainsi que les choses semblent évoluer.

Lhistoire principale de chaque jeu GTA jusquà présent a impliqué la criminalité, en règle générale, mais la saveur exacte est toujours prête à changer. Linformation cruciale en ce qui concerne le récit de GTA 6 est que le co-fondateur de Rockstar, Dan Houser, a quitté le studio en mars.

Cela signifie que lun des principaux créateurs de goûts et écrivains du studio est parti, quelquun qui, avec son frère Sam, a façonné le ton de la franchise dès le début.

Maintenant, dune part, étant donné le timing probable du jeu, il y a de fortes chances que Dan Houser ait pu avoir son mot à dire et avoir un impact sur le script et lhistoire avant son départ. De lautre, sil était en train de sortir, il est très possible quil ne soit pas aussi impliqué. Cela signifie que nous pourrions changer de voix pour GTA 6.

Il est difficile de deviner exactement comment cela se manifesterait, mais cest un développement intéressant pour Rockstar, cest sûr.

Nous continuerons dajouter plus de détails à ce tour dhorizon au fur et à mesure que de nouvelles informations seront publiées ou que des annonces réelles seront faites, alors assurez-vous de continuer à vérifier.

Écrit par Max Freeman-Mills.