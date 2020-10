Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un joueur sérieux et que vous souhaitez ajouter une quantité importante de stockage supplémentaire à votre Xbox One ou PS4, Amazon et WD ont une grande sélection doffres pour vous dans le cadre dAmazon Prime Day.

La série WD_Black de lecteurs de jeu USB 3.0 externes est spécialement conçue pour les joueurs, avec des vitesses de disque dur haut de gamme - 7200 tr / min avec des vitesses de transfert de données allant jusquà 250 Mo / s sur les modèles D10 - et une conception de châssis pour éviter la surchauffe.

Il existe plusieurs capacités de stockage proposées, allant jusquà 12 To, avec quelques également sous licence officielle Xbox pour correspondre à la conception dune Xbox One S ou One X.

Il vous suffit dêtre membre dAmazon Prime pour profiter des offres, mais vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours sur Amazon Prime et annuler à tout moment car il ny a aucune obligation de continuer. En savoir plus sur les avantages au Royaume-Uni ici et aux États-Unis ici .

• WD_Black 5 To P10 Game Drive pour Xbox One - économisez 29%, maintenant 99,99 £: Voir cette offre

• WD_Black 5TB P10 Game Drive pour console ou PC - économisez 26%, maintenant 99,99 £: voir loffre

• WD_Black 12 To D10 Game Drive pour Xbox One - économisez 35%, maintenant £ 194,99: voir loffre ici

• WD_Black 500 Go P50 SSD Game Drive - économisez 13%, maintenant 130,99 £: consultez cette offre ici

De nombreux lecteurs USB 3.0 rivaux peuvent devenir très chauds et nous en avons eu quelques-uns complètement à notre époque.Un disque dur / SSD dédié au jeu est donc le bienvenu.

Les joueurs sur PC peuvent également participer à laction, avec quelques offres sur les cartes SSD internes également disponibles. Capables de vitesses de transfert allant jusquà 3470 Mo / s, ils sont également livrés avec leurs propres dissipateurs thermiques.

• Disque SSD de jeu interne NVMe haute performance WD_Black SN750 500 Go - Économisez 35%, maintenant 74,99 £: voir loffre

• SSD de jeu interne NVMe haute performance WD_Black SN750 2 To - 55%, maintenant 299,99 £: voir cette offre ici

Écrit par Rik Henderson.