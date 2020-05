Alors vs maintenant: les jeux vidéo à travers les décennies

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Aimez-les ou détestez-les, vous ne pouvez pas vous empêcher de reconnaître que les jeux ont beaucoup changé au fil des ans. La technologie sur laquelle ils sont construits et joués a progressé à pas de géant. Les jeux que nous connaissons et aimons se sont transformés en magnifiques œuvres dart.

Nous avons rassemblé une galerie dimages pour vous montrer à quel point les jeux vidéo sont incroyables et à quel point ils sont venus. Lequel avez-vous joué et jouez encore maintenant?

2K Games a taquiné Mafia Trilogy et Mafia Definitive Edition. Versions remasterisées des jeux classiques de la mafia. Les versions mises à jour des jeux montrent le chemin parcouru par les visuels et nous ont certainement enthousiasmés pour lavenir de ces jeux.

Nous avons de brillants souvenirs flous de la sortie originale de la franchise Battlefield. À cette époque, vous pouviez jouer contre des robots si votre Internet nétait pas à la hauteur du défi du multijoueur en ligne et quil y avait toutes sortes de divertissements à portée de main sur terre et dans les airs. Désormais, avec des graphismes de pointe, le lancer de rayons , des environnements destructeurs et plus encore, Battlefield a parcouru un long chemin .

Nintendo nest peut-être pas nécessairement connu pour créer les jeux les plus avant-gardistes en matière de graphisme, mais cela ne signifie pas que Mario na pas parcouru un long chemin. Le Super Mario Bros. original était très apprécié en 1985 sur la Nintendo Entertainment System dorigine , maintenant à lère moderne, vous pouvez emporter des jeux Mario avec vous où que vous soyez grâce à la Nintendo Switch .

Les choses sont beaucoup plus jolies aussi! Nous avons adoré Super Mario Odyssey lorsque nous lavons examiné en 2017 et de plus en plus de jeux Mario apparaissent tout le temps.

Comme vous pouvez limaginer, il y aura quelques jeux descendants sur cette liste qui se sont transformés en de vastes mondes ouverts à part entière vus sous un angle nouveau au fil des années.

The Legend of Zelda est un favori de Nintendo depuis des décennies. Vous trouverez de nombreux joueurs plus âgés avec un faible pour les jeux originaux et les dernières itérations sont encore plus populaires avec Breath of the Wild qui a volé la vedette en 2017.

Selon The Guinness World Records 2008 et 2009, les jeux GTA originaux étaient considérés comme les jeux les plus controversés de lhistoire du jeu vidéo. Bien quelle soit descendante, la GTA dorigine était considérée comme inutilement violente et vulgaire. Peu de choses ont changé, mais la popularité na pas changé non plus.

Au fil des ans, GTA est devenu un bac à sable plus grand et de meilleure qualité, une expérience du monde ouvert avec encore plus dentreprises criminelles à apprécier. GTA V est sorti en 2013 sous les éloges de la critique, mais quand il est venu sur PC quelques années plus tard, il a également ouvert les visuels à une refonte encore plus grande avec des mods graphiques pour rendre le monde de San Andreas encore plus magnifique.

Le jeu Spiderman de 2002 est sorti sur PS2, Xbox, Gamecube et PC et auprès dune bonne partie de la presse des sites dexamen des jeux et des fans. Une rareté pour un jeu basé sur un film - qui de manière générale dans notre expérience est souvent un peu terne.

Bien sûr, être lultime web-slinger était génial, mais à lère moderne du jeu, cest encore mieux. 16 ans plus tard et la dernière vision du jeu vidéo de Spiderman de Marvel est quelque chose de spécial à la fois dans les graphismes et le gameplay.

Nous avons de bons souvenirs de jouer à lune des itérations des jeux Street Fighter originaux sur une machine darcade dans notre poissonnerie locale. Les choses ont bien avancé depuis lors, mais les classiques ne meurent jamais. Des sons, des visuels, des mouvements spéciaux améliorés et de plus en plus de personnages font de celui-ci lultime beatem up et il saméliore encore avec lâge.

Condamner. Que pouvez-vous en dire? Probablement le grand-père de tous les tireurs à la première personne et un grand classique. Doom nest peut-être pas connu pour un scénario captivant ou des personnages fascinants, mais il est certainement visuellement magnifique. Encore plus ces dernières années où les nouvelles technologies graphiques et physiques ont rendu le gore encore plus grotesque. Maintenant, Doom Eternal promet jusquà 1000 FPS , comment les choses ont changé.

Mario Kart est probablement le jeu multijoueur préféré de tous. Se battre avec des amis pour dominer la piste de course, tout en saisissant divers power-ups et en essayant de sortir en tête. De nombreuses amitiés ont été nouées ou testées sur ces pistes virtuelles. Comme les autres jeux de cette liste, Mario Kart a parcouru un long chemin depuis son arrivée sur nos écrans de jeu en 1992.

Maintenant, avec Mario Kart Tour , vous pouvez même profiter du classique de la course sur votre smartphone. Quel temps pour vivre.

La série Hitman pourrait être le summum de lévasion. Habiller un tueur à gages professionnel pour éliminer des cibles dangereuses dans le monde entier. Nous avons trouvé les jeux Hitman fascinants et passionnants depuis la toute première fois que nous avons joué. Il y a beaucoup de satisfaction à terminer une mission et à lui donner limpression que vous navez jamais été là.

Les jeux ont beaucoup changé au fil des ans, avec lajout daméliorations visuelles, de nouveaux systèmes de contrats et une physique des foules brillamment immersive qui le rendent encore plus immersif et intrigant.

La FIFA a commencé sa vie en 1993, elle était à lorigine disponible pour la SNES, Sega Mega Drive, Master System et même le Game Boy. Il sest avéré si populaire quil a été en tête du classement des jeux pendant six mois au Royaume-Uni et a continué de gagner en popularité au fil des ans.

La dernière version a rencontré quelques problèmes de dentition, mais on ne peut nier à quel point le jeu a changé visuellement au cours des deux dernières décennies.

Tomb Raider est souvent considéré comme le pionnier des jeux daction-aventure. Quiconque a joué à des jeux de la série a probablement de bons souvenirs, quil sagisse de verrouiller le majordome dans le réfrigérateur de Tomb Raider 3 ou simplement de vivre laventure à travers des tombes et de trouver des trésors cachés. Les jeux ont peut-être été critiqués pour avoir rendu Lara Croft «sexy» afin de vendre plus dexemplaires, mais cest clairement une formule gagnante de conception de jeux et de marketing qui a aidé à vendre plus de 74 millions dexemplaires dans le monde.

Shadow of the Tomb Raider a vu le jeu grandir considérablement, le personnage principal étant beaucoup moins sexualisé et laccent visuel étant plutôt mis sur les environnements de jeu, la mécanique et plus encore. De belles tombes, un environnement incroyablement détaillé, un éclairage magnifique et même des cheveux détaillés sont loin des pixels dautrefois.

Vous pourriez être pardonné de penser que Metal Gear Solid a commencé sa vie sur PlayStation, mais cela remonte à 1987. Metal Gear est une série de jeux vidéo furtifs daction-aventure classiques créés par la légende du jeu vidéo Hideo Kojima. Ils sont surtout connus pour le principal protagoniste se faufilant au sujet de la carte cachée dans une boîte en carton. Metal Gear est maintenant un peu étourdissant, agréable à lœil, mais certainement pas facile à jouer.

Sonic, la boule de poils bleue ultra-rapide qui adore collectionner les bagues en or. Sonic a vu de nombreuses incarnations différentes au fil des ans. Les sorties 2D et 3D, toutes glorieuses. Les nouveaux jeux sont certainement beaucoup plus intéressants visuellement que loriginal sorti en 1991, mais les graphismes ne sont pas tout!

Call of Duty pourrait être lun des tireurs les plus connus au monde. Nous avons de nombreux souvenirs flous et merveilleux des jeux originaux il y a toutes ces années. Le nouveau Call of Duty devrait bientôt sortir, donc cela semble être le moment idéal pour célébrer les différences. Le cadre a changé plusieurs fois au fil des ans, mais le retour à la Seconde Guerre mondiale facilite certainement la comparaison de lévolution du jeu.

Diablo a lancé une longue et très appréciée série de hack et slash de jeu de rôle en 1996. Depuis, il sagit dune série de jeux "définissant le genre" qui sest améliorée de mieux en mieux au fil des années. Une chose est sûre, les donjons sont bien plus jolis maintenant.

Si vous avez déjà trouvé votre vie un peu ennuyeuse et que vous vouliez vous évader, les Sims étaient le débouché parfait. Pourquoi vivre votre propre vie mondaine 9-5 alors que vous pourriez forcer quelques petits pixels à le faire à la place. Avoir de petits informaticiens pour chacune de vos enchères a toujours été hilarant et les Sims sont toujours aussi populaires, toujours beaucoup plus beaux, mais pas moins fous.

Elder Scrolls est certainement une autre série de RPG classique et il est juste de dire que The Elder Scrolls VI est lun des jeux les plus attendus. Ce qui nous étonne cependant, ce nest pas seulement le chemin parcouru, mais aussi la sortie de Skyrim il y a huit ans. Où va le temps? Nous ne sommes même pas sûrs davoir complètement terminé le jeu proprement dit, malgré toutes les différentes versions qui sont apparues depuis.

Halo a bien sûr évolué au fil des ans (voyez ce que nous y avons fait?). Le jeu de tir sur console classique a souvent été lune des principales raisons dacheter une Xbox, si vous en aviez besoin. Les jeux arrivent également bientôt sur PC , ce qui est cool. Les graphismes seront certainement encore plus intéressants lorsque cela se produira. Même Halo 5: Guardians avait lair incroyable, 14 ans font une grande différence, semble-t-il.

Des voitures impressionnantes, des pistes de course et des rues de la ville amusantes, des sensations fortes doctane, Need for Speed avait toujours tout. Les améliorations visuelles et sonores apportées au cours des années qui se sont écoulées depuis le début de la série nont fait que rendre les jeux encore plus excitants. Need for Speed a certainement toujours fait grimper nos moteurs.

Quand il sagit de les battre, Mortal Kombat a toujours été le combattant le plus gor, le plus grotesque et le plus exagéré qui soit. Les améliorations graphiques apportées au fil des ans nont fait que rendre cette valeur de choc plus impressionnante et parfois plus hilarante.

Comme les Sims, SimCity était une grande évasion, mettant des pouvoirs semblables à Dieu entre vos mains pour créer et façonner la vie et la vie pour les personnes générées par ordinateur. Les vues de haut en bas ont été remplacées par les empires tentaculaires de Metropolis et de magnifiques gratte-ciel.