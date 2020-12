Les meilleurs trucs et astuces Pokemon Go

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les bases de Pokemon Go sont simples et amusantes. Vous marchez, vous attrapez des Pokémon, vous en collectionnez autant que vous le pouvez et vous visitez Poke Stops pour charger votre sac à dos de goodies pour aider votre entraîneur en cours de route.

Mais quand il sagit de maîtriser le jeu, il y a beaucoup plus à considérer. Voici quelques conseils pour vous aider à devenir un pro Pokémon:

Les œufs que vous collectez à Poke Stops ou que vous obtenez avec des cadeaux vous aideront à obtenir des Pokémon, à gagner de lXP et à booster des bonbons, une fois que vous les aurez mis dans un incubateur et parcouru la distance requise - 2 km, 5 km, 7 km ou 10 km. Tout le monde commence avec un incubateur à utilisation infinie avec un symbole ∞, mais parfois vous serez récompensé avec 3x incubateurs, ainsi que de pouvoir les acheter dans la boutique. Utilisez-les judicieusement:

Ne gaspillez pas vos incubateurs 3x, utilisez-les pour des œufs de 10 km

Utilisez votre incubateur infini pour ces œufs courts de 2 km

En utilisant cette technique, vous obtiendrez une utilisation plus efficace de ces incubateurs. Méfiez-vous également des événements spéciaux où les distances déclosion sont réduites. De manière générale, les œufs de plus longue distance ont de plus grandes récompenses.

La compétence de votre entraîneur est dictée par lXP dont vous disposez. Vous vous déplacez à travers les niveaux dXP, ayant besoin de plus dXP à chaque fois pour monter de niveau. Mais au fur et à mesure que vous le faites, les récompenses augmentent et vous évoluerez et ferez éclore des Pokémon à un niveau plus élevé, tout en étant capable de passer à des niveaux plus élevés.

Mettre sous tension votre Pokémon lorsque votre XP est faible signifie quil vous en coûte plus de bonbons pour le faire. Il est donc préférable de sauvegarder vos bonus de Pokémon jusquà ce que vous ayez atteint un niveau XP plus élevé - comme au-dessus du niveau 20.

Pour aider à construire rapidement XP, essayez certaines de ces choses:

Utilisez un œuf chanceux lorsque vous jouez activement

Faites évoluer les Pokémon de base avec des bonbons en excès - comme Pidgey ou Rattata

Attrapez tout

Combattez avec des amis pour obtenir de lXP en prenant le contrôle des gymnases

Il y a deux zones du jeu qui enregistrent le Pokémon que vous attrapez:

Sac: ce sont les Pokémon dont vous disposez réellement.

Pokedex: cela montre tous les Pokémon que vous avez attrapés, ceux que vous avez vus et détaille les chemins dévolution.

Il nest pas nécessaire de transporter chaque type de Pokémon en tant que collection croissante dans votre sac - cest à cela que sert le Pokedex.

Il vaut mieux ne garder que les Pokémon dont vous avez besoin: cest une armée avec laquelle vous battre dans les batailles de gym et de raid. Vous aurez besoin de versions haute puissance de Pokemon, mais il est préférable davoir un certain nombre de Blissey puissants quun Blissey et un Caterpie, Metapod, Kakuna et ainsi de suite, car ces Pokémon - une fois enregistrés et évolués - ne feront pas grand chose pour toi. Alors, apprenez les compétences de vos Pokémon et construisez une armée de ceux qui combattent bien, comme Gengar, Blissey, Vaporeon.

Vous devrez également emporter ceux dont vous avez encore besoin pour évoluer et vous accrocher à ceux qui ont besoin dun objet spécial pour évoluer, comme Onix si vous navez pas encore Steelix.

Gardez également un œil sur les personnages en édition spéciale - comme le Pikachu saisonnier. Ceux-ci évoluent en Raichu spécial, il vaut donc la peine de les avoir et de les garder, juste pour que vous puissiez les mettre dans des gymnases pour que les autres en soient jaloux.

Il existe une option pour transférer Pokemon au professeur, en échange de Candy de cette variété Pokemon. Après avoir capturé un Pokémon et obtenu la poussière détoile et les bonbons quils apportent, vous pouvez ensuite transférer les Pokémon dont vous navez pas besoin.

Si, par exemple, vous avez déjà 20 Rattata, vous pouvez probablement en échanger quelques-uns contre des bonbons pour alimenter ceux qui se battront pour vous en tant que Raticate. Comme nous lavons dit ci-dessus, vous ne pouvez transporter quun nombre fini de Pokémon et vous voulez quils soient tous puissants, alors débarrassez-vous de ces spécimens plus faibles.

Le Pokédex montre comment les Pokémon évoluent et il vaut la peine de vérifier en quoi un Pokémon peut évoluer avant de laisser tomber Candy dessus pour le mettre sous tension ou faire évoluer des formes moins importantes. Par exemple, si vous avez beaucoup de Pidgy et quelques Pidgeotto, vous ne voudrez probablement pas dépenser Candy pour faire évoluer Pidgy en plus de Pidgeotto: vous voulez les enregistrer jusquà ce que vous puissiez faire évoluer Pidgeotto en Pidgeot, car il a besoin de plus de bonbons.

Faire plus de Pokémon de niveau intermédiaire est moins utile que dobtenir la forme évoluée la plus rare qui sera souvent plus utile au combat.

Vérifiez également le chemin dévolution. De nombreux Pokémon ont une autre forme évoluée qui souvre à mesure que le jeu se développe. Par exemple, avec lajout de la région de Sinnoh, de nouvelles versions sont devenues disponibles. Vous aurez besoin dune pierre Sinnoh pour les faire évoluer, ce qui signifie que certains Pokémon que vous pensiez terminés peuvent maintenant faire autre chose, il vaut donc la peine de revenir pour vérifier.

Parfois, vous collecterez un œuf chanceux. Cela doublera votre XP gagné pendant 30 minutes. Ne le laissez pas tomber au hasard, cependant, essayez de lutiliser pour un gain maximal pour aider à améliorer votre entraîneur. Cela peut être lorsque vous arrivez dans un nouvel endroit occupé et que vous savez que vous allez attraper ou faire éclore des Pokémon, ou là où il y a beaucoup de gymnases à combattre - et à gagner.

Alors, gardez ces œufs chanceux pour ces sessions Pokemon Go épiques du centre-ville pour obtenir le plus dXP en retour.

Bien sûr, le mode AR est amusant car il lui donne vie, mais il utilise la batterie et rend le jeu plus difficile - il ne fonctionne pas non plus sur certains téléphones à faible consommation.

Éteignez-le et jouez dans le monde du jeu et vous constaterez quil est plus facile dattraper Pokemon car lenvironnement est toujours le même. Cela vous permettra également déconomiser la vie de la batterie.

Lorsque vous visitez un Poke Stop et faites tourner le panneau, vous navez pas à toucher toutes les choses publiées. Appuyez simplement sur le X en bas pour fermer larrêt et vous réclamerez automatiquement vos récompenses.

Noubliez pas que si vous êtes près dun PokeStop en train de déjeuner ou de prendre un café, vous pouvez visiter cet arrêt encore et encore - cela ne prend que quelques minutes pour redevenir disponible.

Les gymnases sont là où réside la vraie gloire, car ils sont la route vers les pièces. Les gymnases sont vraiment ce quest Pokemon Go. Vous combattez, gagnez et prenez le contrôle dun gymnase pour votre équipe. Vous voudrez laisser derrière vous un Pokémon puissant pour défendre ce gymnase, car plus ils resteront en place et le défendront longtemps, plus vous gagnerez de pièces. Plus vous gagnez de pièces, plus vous pouvez acheter de choses.

Vous prendrez en charge le gymnase pour votre équipe et les autres membres de léquipe peuvent défendre ce gymnase avec vous. Certains Pokémon comme Blissey sont difficiles à assommer. Si vous voulez le garder, Blissey, mais rappelez-vous que dans les gymnases à fort taux de rotation (comme dans les centres-villes), votre Pokémon sera bientôt assommé, il ny a donc pas dintérêt à utiliser votre plus puissant.

Considérez également que les Pokémon qui sont assis dans les gymnases mais ne les défendent pas, ne gagnent pas beaucoup de pièces - de sorte que le gymnase à distance que personne ne conteste ne va jamais gagner autant de pièces que vous pourriez le penser.

Cela peut sembler une approche lâche, mais il ne sert à rien de lancer votre 86CP Squirtle contre un 50000CP Kyogre. Si vous navez pas assez de Pokémon puissants ou une équipe damis avec qui vous battre, vous perdrez et devrez simplement faire revivre votre Pokémon et les traiter avec des potions.

Alors, vérifiez la puissance du Pokémon dans la bataille de raid avant de commencer.

Lorsque vous combattez des gymnases, vous pouvez épuiser vos adversaires progressivement, de sorte que vous pouvez affronter des adversaires plus puissants - vous perdrez toujours, mais vous pourriez faire des progrès.

Certains Pokémon napparaissent pas très souvent. Parce que vous ne les verrez pas très souvent, en faire votre ami signifie que vous pouvez gagner ces types de bonbons au fur et à mesure que vous marchez. Avec le temps, vous constaterez que vous en avez assez pour faire évoluer ce Pokémon.

Il vaut probablement mieux ne pas faire ça avec Magikarp, car vous avez besoin de 400 bonbons pour le faire évoluer et vous vous ennuierez avant que quoi que ce soit narrive. Il convient de noter, cependant, que différents Pokémon auront besoin de vous pour parcourir différentes distances.

La Golden Razz Berry et la Silver Pinap Berry sont fondamentalement la baie ultime. Ils sont vraiment bons pour aider à attraper des Pokémon importants qui ne veulent tout simplement pas être attrapés. Si vous recherchez quelque chose depuis des lustres et que rien ne fonctionne, le Golden Razz Berry y arrivera probablement. Le Silver Pinap Berry vous donnera également des bonbons supplémentaires lorsque vous attrapez ce Pokémon.

Cependant, vous pouvez également nourrir le Golden Razz Berry aux Pokémon que vous avez dans un gymnase. Lorsque votre Pokémon se sent misérable et a besoin dattention - essentiellement pour le garder en forme de combat - alors le Golden Razz Berry le ramène au sommet. Si vous voulez vous accrocher à ce gymnase, cela aide vraiment.

Si vous avez du mal à battre un Pokémon et que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, cest probablement à cause de lavantage du type. Cest fondamentalement le principe sous-jacent de tout le monde des combats de Pokémon. Ceci est reproduit dans Pokemon Go, les facteurs météorologiques renforçant également certains types par rapport à dautres. Il y a aussi le problème des mouvements de combat particuliers que votre Pokémon pourrait avoir.

Il existe une gamme de graphiques disponibles en ligne auxquels vous pouvez vous référer pour les détails, mais voici quelques détails de base sur les types qui sont forts contre quels autres types. Dans la liste ci-dessous, le premier type nommé inflige des dégâts accrus au second:

Bug> Sombre, herbe, psychique

Sombre> Fantôme, Psychique

Électrique> Voler, Eau

Fée> Sombre, Dragon, Combat

Feu> Insecte, herbe, glace, acier

Combat> Normal, Rock, Steel, Ice Dark

Voler> Combat, insecte, herbe

Fantôme> Psychique

Herbe> Sol, Roche, Eau

Sol> Poison, Roche, Acier, Feu, Électrique

Glace> Dragon, Herbe, Sol, Vol

Poison> Herbe, Fée

Voyant> Combat, Poison

Rock> Voler, Insecte, Feu, Glace

Acier> Fée, Glace, Roche

Eau> Feu, Terre, Roche

Pokemon Go na jamais été lapplication la plus stable, des premiers problèmes de serveur à labsence de réponse générale. Vous aurez souvent une icône en rotation en haut à gauche pour montrer quil parle au serveur - et parfois, il restera simplement bloqué là-bas. Ou, généralement, vous ne verrez aucun arrêt Poke et aucun Pokémon à proximité.

Sil ne se passe rien, essayez dappuyer sur le Pokeball pour ouvrir le menu. Sil ne répond pas, arrêtez, redémarrez, ouvrez lapplication et continuez. Sinon, vous perdez de la batterie et du temps à attendre quelle recommence à fonctionner.

Cela pourrait ne pas être possible pour certains, mais aller dans autant dendroits que possible vous aidera à rassembler plus de types de Pokémon. Votre ville natale est susceptible dêtre dominée par une certaine variété, alors assurez-vous daller dans de nouveaux endroits pour en trouver plus.

Cela peut signifier descendre tôt du bus et marcher, ou prendre le week-end pour se rendre dans une autre région. Peut-être rendre visite à la famille ou à des amis éloignés, puis dites que vous voulez voir tous les sites touristiques locaux afin de pouvoir rassembler des Pokémon, trouver des gymnases à prendre en charge, etc.

Les événements spéciaux sont maintenant assez fréquents et introduisent des Pokémon moins courants ou des Pokémon auparavant invisibles - y compris certains des personnages spécifiques à la région que vous nauriez peut-être pas vus. Assurez-vous de consulter la section actualités de lapplication Pokemon Go pour voir ce qui se passe.

Pokemon Go est un tueur de batterie sur tous les téléphones. Le mode déconomie de batterie dans Pokemon Go permettra à lécran de séteindre lorsque le téléphone est à lenvers, ce qui signifie que vous ne passez pas toute cette autonomie à éclairer lécran lorsque vous nen avez pas besoin. Vous aurez besoin dun téléphone avec un accéléromètre pour fonctionner - ce qui peut exclure certains téléphones Android dentrée de gamme.

Une fois quil est allumé, vous pouvez souvent mettre le téléphone dans votre poche à lenvers, lécran séteindra, mais il sera toujours en direct, en suivant votre distance pour faire éclore des œufs et en vibrant pour vous alerter de Pokémon.

La recherche vous définira une gamme de tâches à accomplir pour donner plus de variété au jeu. Cest aussi la route vers certains des Pokémon les plus rares, apparaissant souvent lors dévénements spéciaux. La recherche sur le terrain est en cours, vous permettant daccomplir les tâches que vous obtenez de Poke Stops - comme collecter 5 Pokémon avec une augmentation de la météo. Voici quelques conseils pratiques:

Supprimez la recherche sur le terrain qui est difficile, comme lancer 5 grands lancers daffilée - si vous ne pouvez pas le faire, supprimez et obtenez une autre tâche

Ne réclamez pas toutes vos récompenses le même jour, juste une par jour

Ne réclamez pas votre récompense finale à moins que vous ne sachiez quun nouveau type de Pokémon est disponible à attraper

Pokemon Go peut maintenant être synchronisé avec le compteur de pas de votre téléphone, de sorte que vous nayez pas besoin que lapplication soit ouverte tout le temps. Activez la fonction Adventure Sync dans le menu des paramètres et cela fera le comptage lorsque vous ne faites que marcher, ce qui signifie que vous pouvez faire éclore ces œufs plus facilement. Même si vous ne jouez pas, vous bénéficiez de toute la marche que vous faites.

Avec de plus en plus de régions qui souvrent dans Pokemon Go, il peut être difficile de garder une trace de ces Pokémon qui peuvent encore évoluer. Utilisez les fonctions préférées pour leur mettre une étoile afin de pouvoir voir, dun coup dœil, les Pokémon que vous essayez toujours de faire évoluer. Cela rendra très facile den sélectionner un dans la liste pour créer votre nouveau copain.

Les batailles de raid ont toujours imposé des exigences aux joueurs de Pokemon Go, vous obligeant à être au bon endroit au bon moment. Heureusement, avec les passes de raid à distance (introduites en raison des verrouillages), vous pouvez maintenant voir les raids et vous impliquer sans avoir à être physiquement à cet endroit. Gardez-les à lœil, car cest un moyen dobtenir certains de ces Pokémon plus rares dont vous pourriez avoir besoin.

Alors que le jeu Pokemon Go original concernait la découverte et la recherche de Pokémon, lévolution des batailles ajoute une autre dimension, y compris de nombreuses récompenses. Vous pouvez vous battre par niveaux, gagner des lots ou des récompenses au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Surtout, les batailles ne reposent pas sur la marche et lexploration, cest donc une partie du jeu que vous pouvez jouer pour améliorer votre position à la maison.

Écrit par Chris Hall.