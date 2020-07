Les meilleurs personnages de jeu qui ont défini 25 ans de PlayStation

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La PlayStation faisant partie de nos vies depuis 25 ans, vous pouvez parier que chaque personne aura son propre choix pour le personnage de jeu quelle aime le plus. La console PlayStation dorigine est sortie le 3 décembre 1994 et depuis lors, nous avons eu des centaines de personnages principaux que nous avons joués et aimés sur toutes les machines de Sony, de la PlayStation à la PS4.

Imaginez donc à quel point nous avons trouvé la tâche difficile de dresser une liste des meilleurs personnages apparus sur les consoles PlayStation à cette époque?

Nous avons même dû doubler les paires évidentes - celles qui sont apparues dans le (s) même (s) jeu (s) ensemble. Et vous pourriez en remarquer un ou deux qui sont apparus sur plusieurs plates-formes. Cependant, ils sont apparus dabord sur une console PlayStation ou sont devenus les plus associés à une machine Sony.

Vous avez peut-être vos propres favoris que nous avons manqués - dans ce cas, nhésitez pas à utiliser la section commentaires ci-dessous pour nous faire savoir quels personnages vous êtes tombés amoureux au fil des ans. Mais nous pensons que chaque personnage de notre galerie est une véritable star de la PlayStation (même sils ne sont peut-être pas apparus dans le jeu de combat éponyme).

Alors, sans ordre particulier, parcourez la galerie et revivez certains de ces bons souvenirs.

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot a fait sa première apparition en 1996 dans le jeu du même nom sur la PlayStation originale. Le premier jeu a été conçu avec amour par Naughty Dog - la même société qui serait plus tard connue pour la série Uncharted. Crash Bandicoot est devenu si populaire que dans les années suivantes, il allait devenir une franchise avec plusieurs jeux apparaissant, notamment des jeux de société, des jeux de plate-forme et des jeux de course. Il y a même eu un redémarrage complet ces dernières années.

Sackboy

Sackboy a fait sa première apparition en 2008 sur Little Big Planet, PlayStation 3. Le petit mec adorable est devenu une icône dune série de jeux avec un fort accent sur le contenu généré par les utilisateurs et le design qui encourageait les joueurs à «jouer, créer, Partager".

Serpent solide

Solid Snake a grandi et vieilli avec PlayStation au fil des ans. Il est apparu en fait comme lun des principaux protagonistes de la série Metal Gear en 1987, mais atteindra un public mondial avec sa première apparition sur PlayStation en 1998 Metal Gear Solid. Les jeux Metal Gear sont devenus si populaires dans les années qui ont suivi quils ont également fait leur chemin vers dautres consoles et PC. Avec Soldi Snake se remettant à ses singeries habituelles - se cacher dans des boîtes, se faufiler à travers le monde et se battre contre les patrons.

Cloud Strife

Cloud Strife était le principal protagoniste de Final Fantasy VII - un épéiste arrogant et fier qui apprend par la suite les valeurs dêtre un héros. Il est apparu pour la première fois sur PlayStation en 1997 mais réapparaîtra plus tard.

Squall Leonhart

Un autre personnage bien connu de la série Final Fantasy, Squall Leonhart était le protagoniste de Final Fantasy VIII de 1999, sur PlayStation. Ils ont brandi larme emblématique et ont reçu le titre de commandant.

Abe

Abe était un humble esclave Mudokon qui travaillait à lusine de transformation de viande RuptureFarms dans Oddworld: Abes Oddysee en 1997, sur la PlayStation originale. Ce personnage adorable a vite découvert que ses compagnons Mudokons devaient être massacrés et partit en mission pour les libérer. Cétait le travail du joueur de laider à faire exactement cela.

Cole McGrath

Cole McGrath était la star de Infamous de 2009 sur PlayStation 3. Il a réussi à acquérir des pouvoirs surhumains délectrokinésie au milieu dune livraison de colis qui a terriblement mal tourné avec des conséquences terribles. Il était certainement assez intéressant pour voir la série continuer avec plus de jeux dans les années qui ont suivi.

Jak et Daxter

Jak and Daxter était une autre franchise de jeu lancée par Naughty Dog. Jak and Daxter: The Precursor Legacy était également lun des premiers jeux sur PlayStation 2. Jak est considéré comme le principal protagoniste de la série, avec son acolyte hybride de loutre et de belette après avoir été accidentellement muté dhumain en une nouvelle espèce. Lappariement et la conception du jeu ont permis à la série dacquérir des critiques élogieuses de la plupart des quartiers et des fans.

Jill Valentine et Chris Redfield

La plupart des joueurs connaîtront ces personnages par leur nom. Les stars des jeux Resident Evil, à partir de 1996 sur la PlayStation originale. Jill Valentine a également été notée comme étant lune des premières protagonistes féminines jouables dans un jeu vidéo.

Joel et Ellie

Joel et Ellie ont fait leur première apparition en 2013 sur The Last of Us, PlayStation 3. Une autre série de jeux classiques développée par Naughty Dog. Cela a vu Joel et Ellie survivre ensemble dans un désert post-apocalyptique des États-Unis. Une histoire émouvante et immersive a suivi dans ce jeu et dans celles qui ont suivi, saisissant le cœur et lesprit des joueurs du monde entier.

Kratos

Kratos, est apparu pour la première fois dans le jeu vidéo de 2005 God of War et était également connu sous le nom de "Ghost of Sparta". Ce jeu sest déroulé à lépoque grecque et a vu Kratos se lancer dans diverses aventures, notamment des activités moralement ambiguës et des actes de violence extrême. Cest un guerrier spartiate, qui devient plus tard le dieu de la guerre après avoir tué Ares. Avec une lignée qui inclut le fait dêtre le fils de Zeus, Kratos est certainement un personnage intéressant. Le personnage sest avéré si populaire que la franchise est devenue un titre phare de la marque PlayStation avec de nombreux jeux à suivre.

Lara Croft

Bien sûr, cette liste ne pourrait pas être complète sans linclusion de Lara Croft. Pas seulement un personnage emblématique de PlayStation, mais aussi une légende du jeu. Elle est apparue pour la première fois sur PlayStation dans le premier Tomb Raider en 1996.

Loi Marshall

Bien que peut-être pas aussi emblématique que certains des personnages dautres jeux de combat comme Street Fighter ou Mortal Kombat, on ne peut toujours pas nier la pertinence de Tekken. Cétait un grand succès en 1995 et Marshall Law était lun de nos combattants préférés.

Nathan Drake

Nathan Drake a été délibérément conçu pour être intéressant et aimable, plutôt quune simple "découpe en carton". Essentiellement un jeune Indiana Jones, Drake était à la recherche de butin tout en lançant régulièrement des plaisanteries et des railleries sarcastiques en cours de route. Nous avons adoré Nathan Drake et chaque match dans lequel il est apparu aussi. Incroyablement, il est apparu pour la première fois sur PlayStation 3 en 2007.

PaRappa le rappeur

PaRappa the Rapper était la star de lun des jeux de rythme les plus hilarants et les plus impressionnants de son temps. PaRappa the Rapper était un chien de rap fin comme du papier avec un personnage amusant et une histoire hilarante qui le voit essayer désespérément de gagner le cœur dune fille ressemblant à une fleur nommée Sunny Funny.

Il est apparu pour la première fois sur PlayStation en 1996.

Lammy

Lammy était la star de UmJammer Lammy en 1999, sur PlayStation. Cétait la suite de PaRappa the Rapper et dun autre jeu de rythme populaire avec une ligne de personnages amusante.

Ratchet et Clank

Ratchet et Clank étaient un autre duo improbable qui a fait sa première apparition en 2002 dans Ratchet & Clank sur PlayStation 2. Lassociation dun humanoïde félin et dun robot sensible dans un décor de science-fiction a permis une aventure amusante et de nombreux jeux à venir.

Sly Cooper

Sly Cooper était un raton laveur sournois qui est apparu pour la première fois en 2002 Sly Cooper et le Thievius Raccoonus sur PlayStation 2. Ce jeu a été initialement développé par Sucker Punch Productions et sest avéré si populaire que plusieurs autres jeux sont apparus dans les années qui ont suivi.

Spyro

Spyro est surtout connu pour Spyro the Dragon de 1998 sur la PlayStation originale. Mais depuis lors, il est également apparu comme un pilier des Skylanders. Cet adorable dragon est apparu sur une variété de consoles entre le premier jeu et Reignited Trilogy en 2018.

Tony Hawk

La légende quest Tony Hawk a-t-elle vraiment besoin dexplications? Il est la seule personne réelle sur la liste et est apparu pour la première fois sur PlayStation en 1999, Tony Hawks Pro Skater.