La bêta de Xbox Cloud Gaming est enfin là pour Windows 10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft apporte aujourdhui la prise en charge native du Cloud Gaming à lapplication Xbox officielle sur les appareils Windows 10.

Bien que le lancement ne soit ni une version finale ni une version bêta publique plus large, ceux qui souhaitent voir de quoi il sagit en ce qui concerne le streaming de jeux peuvent le faire aujourdhui simplement en rejoignant le programme Windows Insider ici.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Xbox Cloud Gaming est un service similaire à Netflix , mais pour les jeux vidéo. Essentiellement, les utilisateurs sont connectés à une série X hébergée par Microsoft dans le cloud, avec laquelle vous pouvez ensuite interagir à laide dun contrôleur de jeu connecté à votre PC, offrant finalement un service qui reproduit très fidèlement lexpérience dutilisation dune vraie console dans laquelle vous avez droit. votre propre maison.

Vous ne pouvez pas vous inscrire directement à Xbox Cloud Gaming, car il sagit dune fonctionnalité de loffre globale de Microsoft de Xbox Game Pass Ultimate , qui coûte 14,99 $ / 10,99 £ par mois. Cependant, la société propose une promotion où les nouveaux abonnés peuvent obtenir leur premier mois pour seulement 1 $/1 £.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

La meilleure partie du service de streaming de Microsoft est peut-être que posséder une Xbox est désormais entièrement facultatif. Vous pouvez accéder à une bibliothèque de plus de 100 jeux avec labonnement mensuel, que vous possédiez ou non la console. Si vous avez une Xbox, cependant, votre abonnement est amplifié par les ajouts dEA Play et Xbox Live Gold pour un accès multijoueur. Vous pouvez en savoir plus sur tous les avantages et fonctionnalités dun abonnement Xbox Game Pass Ultimate ici et consulter la liste complète des 22 pays pris en charge dans la salle de presse officielle Xbox ici.