Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Intel a annoncé que la société entrerait dans lespace graphique discret, en fabriquant des GPU dédiés pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables à partir de 2022.

Sous la marque Intel Arc, la société prévoit de concurrencer directement Nvidia et AMD dans le domaine des jeux sur PC en constante expansion. Je dis jeu et non montage vidéo, rendu 3D ni crypto-mining car sur la base de lannonce initiale, Intel indique clairement que cette nouvelle marque de GPU est positionnée pour saffronter comme une option de jeu vidéo viable sous le vénérable Nom de marque Intel.

Le premier ensemble de GPU basés sur Arc devrait arriver au premier trimestre 2022 et est doublé sous le nom de code Alchemist. Bien quil ne soit actuellement pas clair si Intel vise initialement à positionner ces GPU contre les concurrents les plus haut de gamme du marché ou plutôt à rivaliser pour lespace dans les niveaux intermédiaire et inférieur - de toute façon, la société cherche à frapper le marché avec des fonctionnalités de luxe décentes. .

Tout dabord, la prise en charge du lancer de rayons en temps réel, qui a fait fureur ces deux dernières années, est la prochaine étape importante pour que les graphismes des jeux vidéo ressemblent beaucoup plus à la vraie vie. Cependant, la révélation la plus intéressante est une fonctionnalité logicielle Intel (également connue sous le nom dArc), qui sera une méthode de suréchantillonnage alimentée par lIA - similaire à la fonctionnalité Deep Learning Super Sampling (DLSS) annoncée pour la première fois par Nvidia et la FidelityFX Super Resolution. (FSR) quAMD a annoncé comme concurrent peu de temps après. Pour être bref, ces types de méthodes de suréchantillonnage alimentées par lIA permettent aux jeux vidéo de résolution inférieure dêtre mis à léchelle à une résolution plus élevée et de voir une augmentation de la fréquence dimages sans perte de performances.

Nous allons devoir attendre un peu plus longtemps pour voir comment est la réponse dIntel au DLSS de Nvidia et au FSR dAMD, mais en attendant, consultez le court clip publié sur leur Twitter qui montre certains jeux fonctionnant sur le GPU. Bien quil ny ait pas de jeux AAA massifs montrés, Intel nous donne un avant-goût de jeux comme Days Gone, Metro Exodus, PUBG: Battlegrounds, et bien sûr la trilogie Crysis Remastered sans fin.

Découvrez la vidéo promotionnelle dIntel pour son nouveau GPU Arc ci-dessous.

Pour en savoir plus sur ce quest le DLSS de Nvida, cliquez ici pour consulter notre récapitulatif . Si vous souhaitez en savoir plus sur la réponse dAMD, FSR, cliquez ici à la place.