(Pocket-lint) - Enfin, le thème sombre pour la recherche Google est enfin là sur le Web sans aucune extension supplémentaire, invitation ou solution de contournement gênante .

La confirmation officielle dun mode sombre pour le navigateur Web le plus populaire au monde a été lancée pour la première fois en 2019, mais toutes les implémentations étaient limitées aux utilisateurs dAndroid, aux utilisateurs de lapplication Google ou aux chanceux aléatoires qui ont reçu une invite sur leur page de recherche leur demandant sils le feraient. comme activer une version expérimentale du thème sombre. Non pas quil semble y avoir beaucoup à tester lorsquil sagit de changer la couleur darrière-plan dune page Web, mais Google a passé des années littérales à travailler méticuleusement le processus de publication dun mode sombre plus attrayant sur le Web, pour tous.

Les tracas semblent toucher à leur fin, avec un nouveau message sur le blog dassistance de Google par un employé de Google vérifié, Hung F., le « responsable de lassistance produit » a informé les utilisateurs que « le thème sombre est désormais disponible pour toutes les recherches Google sur le bureau » .

Pour activer le thème sombre, appuyez simplement sur licône dengrenage qui apparaît dans le coin supérieur droit de lécran après avoir effectué une recherche. Au bas de ce menu, vous devriez voir une bascule pour « Thème sombre : désactivé ». Appuyez simplement dessus et vous devriez voir votre page Web changer instantanément.

Vous pouvez également essayer de parcourir les paramètres , de rechercher les paramètres de recherche , puis dappuyer sur Apparences avant de basculer le thème de recherche sur "Sombre" .