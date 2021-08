Apple a plusieurs lancements de produits prévus pour septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a plusieurs allocutions prévues pour le mois de septembre, où la société de Cupertino prévoit dannoncer sa gamme complète de produits juste avant le début de la saison des vacances, selon DigiTimes .

Des mises à jour majeures de la gamme MacBook Pro arrivent cette année, où Apple devrait donner aux ordinateurs portables populaires une refonte complète visuellement semblable au nouvel iMac au silicium dApple sorti plus tôt cette année. Préparez-vous à de nouvelles variantes de 14 pouces et 16 pouces avec un processeur M1X plus puissant, sept choix de couleurs et la suppression tant attendue de la Touch Bar largement hors de vue.

Pour un résumé de tout ce que nous savons sur les prochains MacBook Pro redessinés, cliquez ici.

Ce à quoi nous nous attendons à ce quun prochain MacBook Pro ou Air redessiné ressemble à quelque chose. Rendu par FrontPageTech .

Un iPad dentrée de gamme de 9e génération mis à jour avec un processeur plus rapide, un iPad mini de 6e génération redessiné et la nouvelle Apple Watch Series 7 , qui devrait également arborer un nouveau châssis tout plat ainsi quun amélioration de la technique de laminage daffichage.

Et bien sûr , cette année , comme toujours , la nouvelle série iPhone 13 , que nous avons longuement couverte dans notre résumé des rumeurs ici . Bien que le smartphone ne connaisse pas une refonte massive, lencoche semble vouloir se rétrécir enfin pour la première fois depuis son introduction en 2017 sur liPhone X.

Lannée dernière, Apple a diffusé ses annonces de produits post-été tout au long des mois de septembre, octobre et novembre. Cependant, si le rapport de DigiTimes est exact, nous verrons beaucoup de nouvelles technologies Apple dici la fin du mois prochain – espérons-le, atténuant toute pénurie de puces encore en vigueur à la suite de la pandémie de COVID-19.

Pour référence, DigiTimes a un taux de précision de 61% selon AppleTrack.

Pour découvrir toutes les dernières informations sur ce que nous savons sur le prochain iPhone 13, cliquez ici . Pour plus dinformations sur l iPad mini de 6e génération redessiné, appuyez ici .